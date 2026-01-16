Войната в Украйна:

Арменският виртуоз Давид Йенгибарян с турне в България

16 януари 2026, 16:52 часа 325 прочитания 0 коментара
Арменският виртуоз Давид Йенгибарян с турне в България

Давид Йенгибарян, най-удивителният и самобитен съвременен арменски акордеонист в света, ще гостува в България от 25 януари до 6 февруари със специална солова програма, включваща от Бах до фрий джаз и от танго нуево до арменски и балкански фолклорни мотиви. В София сме го гледали веднъж през 2012 г. на международната концертна премиера на дуета му с новосадския композитор и саксофонист Борис Ковач (тогава – отново по покана на "Аларма Пънк Джаз"). Този концерт преди точно 14 години беше заснет и излъчен по БНТ, а в Пловдив и Русе Давид Йенгибарян ще свири за първи път.

Кой е Давид Йенгибарян?

Източник: Alarma Punk Jazz

Давид Йенгибарян е роден в Ереван през 1976 г., а живее в Будапеща от 90-те години на миналия век, където през годините създава и записва своята изключителна музика с някои от водещите инструменталисти в Унгария (Габор Юхас, Габор Гадо, Миклош Лукач, Елемер Балаж, Арпад Вайдович, Андраш Деш, Йожеф Барца Хорват и др.), но и със знакови артисти от цял свят като Франк Лондон, Мат Дерио, Том Уолш и Борис Ковач.

Още: "Аларма Пънк Джаз 2026" започва с NYOS

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Звездата му изгрява още в края на миналия век в полето на театралната и филмовата музикa в Унгария, a в саундтрака на телевизионната комедия Holstein Lovers на германския режисьор Уве Йансон свири със самия Ференц Шнетбергер. Първият албум, който записва за лейбъла BMC (Budapest Music Center) през 2001 г., е своеобразен "разговор" с тангото на Пиацола, свързвайки традицията на маестрото със свои собствени композиции в същата посока, но през ХХI век. Само две години по-късно в международната си издателска серия BMC продуцира и издава съвместния албум на Йенгибарян с легендарния нюйоркски джаз-клезмер тромпетист Франк Лондон.

По своеобразен начин преди малко повече от десетилетие става част и от съвременната българска литература. Образът на един от основните герои в романа "Внезапни улици" (2013) на Иванка Могилска е вдъхновен от личността и музиката на Давид Йенгибарян: "Когато свири, лицето му е музика, и тялото. Прилича на дете, на старец, на чергар, на корабокрушенец, на вълк, на езеро. Когато свири, прилича едновременно на всички истории и времена, които са съществували – реално или като измислица".

За предстоящите концерти

Първият от соловите му концерти у нас ще е в неделя вечер (25 януари) от 20:00 ч. в пловдивското Bee Bop Café в станалата традиционна вече серия на "Аларма Пънк Джаз" "Неделя при Неделев". Този концерт се провежда с подкрепата на Национален фонд "Пост Култура" навръх 91-ия рожден ден на БНР и се посвещава на годишнината. Фейсбук-събитие: https://www.facebook.com/events/853634207295648

Още: Легендата Марк Рибо със солов концерт в София

На следващия ден (понеделник, 26 януари, с начален час 21:00 ч.) Давид Йенгибарян ще свири в Зала "Сингълс" на НДК – в два сета: солова програма и после сешън с Михаил Иванов (контрабас), Петър Йорданов-Бъни (ханг, перкусии) и Изабел Сокол-Оксман (гъдулка, цигулка). Фейсбук-събитие: https://www.facebook.com/events/1534133887858444

Източник: Alarma Punk Jazz

Десет дни по-късно – на 6 февруари (петък) от 19:00 ч. – е и русенският концерт. Той ще се проведе в Арменския дом в Русе (ул. "Княз Ал. Дондуков-Корсаков" 38). Организатори са "Аларма Пънк Джаз" и художничката Ина Валентинова с подкрепата на Арменско народно читалище "Анжела Чакърян - 2008", AGBU- Ruse (с председател д-р Гаржарян) и настоятелството на Арменска апостолическа църква "Сурп Асдвадзадзин". Фейсбук-събитие: https://www.facebook.com/events/2347144489120753

Още: NILS PETTER MOLVÆR пристига с триото си в София

БИЛЕТИ и за трите концерта са налични в EpayGo и на касите на EasyPay в цялата страна, както и на място на входа на всяка от залите в деня на съответния концерт. Деца и младежи до 18 г. и пенсионери влизат без билет след удостоверяване с документ. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
концерти Alarma Punk Jazz Давид Йенгибарян
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес