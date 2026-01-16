Арменският виртуоз Давид Йенгибарян с турне в България

Давид Йенгибарян, най-удивителният и самобитен съвременен арменски акордеонист в света, ще гостува в България от 25 януари до 6 февруари със специална солова програма, включваща от Бах до фрий джаз и от танго нуево до арменски и балкански фолклорни мотиви. В София сме го гледали веднъж през 2012 г. на международната концертна премиера на дуета му с новосадския композитор и саксофонист Борис Ковач (тогава – отново по покана на "Аларма Пънк Джаз"). Този концерт преди точно 14 години беше заснет и излъчен по БНТ, а в Пловдив и Русе Давид Йенгибарян ще свири за първи път.

Кой е Давид Йенгибарян?

Източник: Alarma Punk Jazz

Давид Йенгибарян е роден в Ереван през 1976 г., а живее в Будапеща от 90-те години на миналия век, където през годините създава и записва своята изключителна музика с някои от водещите инструменталисти в Унгария (Габор Юхас, Габор Гадо, Миклош Лукач, Елемер Балаж, Арпад Вайдович, Андраш Деш, Йожеф Барца Хорват и др.), но и със знакови артисти от цял свят като Франк Лондон, Мат Дерио, Том Уолш и Борис Ковач.

Звездата му изгрява още в края на миналия век в полето на театралната и филмовата музикa в Унгария, a в саундтрака на телевизионната комедия Holstein Lovers на германския режисьор Уве Йансон свири със самия Ференц Шнетбергер. Първият албум, който записва за лейбъла BMC (Budapest Music Center) през 2001 г., е своеобразен "разговор" с тангото на Пиацола, свързвайки традицията на маестрото със свои собствени композиции в същата посока, но през ХХI век. Само две години по-късно в международната си издателска серия BMC продуцира и издава съвместния албум на Йенгибарян с легендарния нюйоркски джаз-клезмер тромпетист Франк Лондон.

По своеобразен начин преди малко повече от десетилетие става част и от съвременната българска литература. Образът на един от основните герои в романа "Внезапни улици" (2013) на Иванка Могилска е вдъхновен от личността и музиката на Давид Йенгибарян: "Когато свири, лицето му е музика, и тялото. Прилича на дете, на старец, на чергар, на корабокрушенец, на вълк, на езеро. Когато свири, прилича едновременно на всички истории и времена, които са съществували – реално или като измислица".

За предстоящите концерти

Първият от соловите му концерти у нас ще е в неделя вечер (25 януари) от 20:00 ч. в пловдивското Bee Bop Café в станалата традиционна вече серия на "Аларма Пънк Джаз" "Неделя при Неделев". Този концерт се провежда с подкрепата на Национален фонд "Пост Култура" навръх 91-ия рожден ден на БНР и се посвещава на годишнината. Фейсбук-събитие: https://www.facebook.com/events/853634207295648

На следващия ден (понеделник, 26 януари, с начален час 21:00 ч.) Давид Йенгибарян ще свири в Зала "Сингълс" на НДК – в два сета: солова програма и после сешън с Михаил Иванов (контрабас), Петър Йорданов-Бъни (ханг, перкусии) и Изабел Сокол-Оксман (гъдулка, цигулка). Фейсбук-събитие: https://www.facebook.com/events/1534133887858444

Източник: Alarma Punk Jazz

Десет дни по-късно – на 6 февруари (петък) от 19:00 ч. – е и русенският концерт. Той ще се проведе в Арменския дом в Русе (ул. "Княз Ал. Дондуков-Корсаков" 38). Организатори са "Аларма Пънк Джаз" и художничката Ина Валентинова с подкрепата на Арменско народно читалище "Анжела Чакърян - 2008", AGBU- Ruse (с председател д-р Гаржарян) и настоятелството на Арменска апостолическа църква "Сурп Асдвадзадзин". Фейсбук-събитие: https://www.facebook.com/events/2347144489120753

БИЛЕТИ и за трите концерта са налични в EpayGo и на касите на EasyPay в цялата страна, както и на място на входа на всяка от залите в деня на съответния концерт. Деца и младежи до 18 г. и пенсионери влизат без билет след удостоверяване с документ.