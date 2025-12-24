Hauser с незабравим музикален спектакъл в София (СНИМКИ)

Хърватският челист Hauser представи изключителен музикален спектакъл пред софийската публика на 23 декември в зала "Арена 8888 София". В почти четири часа концертът му бе съпроводен от оркестър, танцьори и блестящи солисти. Събитието бе финално от турнето на Hauser "The Final Bow – Rebel’s Last Night", а темите бяха разделени концептуално на: "Класика", "Кино", "Латино", "Романтика", "Музиката обединява света" и "Рок". Всяка от тези шест части бе представена с кратка мултимедия, в която Hauser разказва за избора си на музиката и за нещата, които го вълнуват.

Началото бе дадено с "Адажио" на Томазо Албинони, а Hauser каза няколко думи на развълнуваната публика в типично негов стил: "Благодаря, че дойдохте. Надявам се да останете до края. Започнахме бавно и спокойно. Гледайте да не заспите. Така е само в началото. Към края вече напълно ще сте откачили". Класическата програма продължи с "Caruso" на Лучо Дала, "Лебедово езеро" от Чайковски с участието на примабалерината Анджелика Джизмондо, "Libertango" на Пиацола и "Валс номер 2" на Шостакович.

В частта "Кино" бяха включени най-популярните мелодии от "Междузвездни войни", "Карибски пирати", "Игра на тронове", "Титаник" и "Фантомът на операта". В този сегмент бе и първото появяване на световнопризнатата цигуларка Каролайн Кембъл – вторият специален гост на концерта на Hauser.

В латино частта публиката бе вече на крака с хитове на Дженифър Лопес, Рики Мартин, Gipsy Kings, Луис Фонси, Глория Естефан и "Kashmir" на Led Zeppelin.

След 30-минутна пауза шоуто продължи с интерпретации на "With Or Without You" на U2, "Shape of My Heart" на Стинг, "Careless Whisper" на Джордж Майкъл, "Historia de un Amor", "Bésame Mucho", "Waka Waka" и "Bella chao", съобщава БТА. Сред този букет от вечни хитове бе поднесен и специалният поздрав – 100-секунден рефрен от "Моя страна, моя България" на Емил Димитров. Последва рок финал с "Livin’ on a Prayer" на Bon Jovi, "Thunderstruck" и "Highway to Hell" на AC/DC, "The Show Must Go On" на Queen.