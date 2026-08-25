Лицензирайте своя търговски или туристически обект в три стъпки

Музиката е неразделна част от атмосферата и преживяването, което хотелите, заведенията, търговските и спортните обекти създават за своите посетители. Тя носи усещане за комфорт и качество на услугата и често е важна част от изграждането на идентичността на бранда. Заплащайки лиценза за музиката, която звучи в обекта, Вие спазвате законовите изисквания и спомагате нейните автори да получат справедливо възнаграждение за публичното изпълнение на техния труд.

МУЗИКАУТОР разработи калкулатор, който дава възможност на всички собственици на търговски или туристически обекти, които ползват музика с комерсиална цел, да изчислят колко би им струвал музикалния лиценз, който дава достъп до над 95% от световния репертоар. Чрез него бързо и лесно може да се изпрати и заявка за музикален лиценз – в три лесни стъпки, изцяло онлайн, без административна тежест и без необходимост от Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Стъпка 1 – Изберете типа обект

В платформата MusicPro обектите са разделени на два основни типа. В категорията „Хотели и заведения“ попадат хотели, мотели, вилни и туристически селища, семейни хотели, ресторанти, барове, кафе-сладкарници, кафенета, сладоледени салони, питейни заведения, дискотеки, заведения за бързо обслужване и др.

В категорията „Търговски, спортни и други обекти“ се обособени магазини, ателиета, фитнес зали, боулинг, билярд, геймър зали, спа, басейни, плувни комплекси, атракционни паркове, стадиони, спортни зали, казина, игрални зали, музеи и галерии.

В калкулатора можете да добавяте неограничен брой обекти. Специфично е, ако имате комплекс с обекти от различен тип, всеки обект се подава отделно. Например при един хотелски комплекс се добавя хотел с брой легла, ресторант с брой места, а СПА центровете се калкулират според площта.

Стъпка 2 – Описание на обекта

Калкулаторът ще изчисли възнагражденията за всеки обект по отделно и общото възнаграждение за всички обекти, независимо от техния тип. След като изберете типа обект, въвеждате необходимата информация за него според съответната категория – например брой легла, места, площ или друг показател, от който зависи размерът на възнаграждението. Ако управлявате комплекс с различни по вид обекти, всеки от тях се добавя отделно. Например при хотелски комплекс можете да добавите хотел с посочен брой легла, ресторант с определен брой места, а при СПА центъра или аквапарка – според неговата площ. Вижте какво казват нашите клиенти от Action Aquapark за ползите от музикалния лиценз.

Стъпка 3 – Калкулация и издаване на лиценз

Калкулаторът автоматично изчислява възнаграждението за всеки отделен обект и показва общия размер на възнаграждението за всички добавени обекти, независимо от техния тип. След това целият процес по сключване на договор с МУЗИКАУТОР, заплащане и получаване на музикалния лиценз се извършва дистанционно в електронна среда – без размяна на хартиени документи и без необходимост от КЕП.

Достъпни условия и отстъпки

Само световният лиценз MusicPro позволява законно ползване на почти цялата българска и световна музика, да бъдат ползвани ТВ, радио и музикални стрийминг платформи в обекта. Условията за лицензиране са съобразени с вида и характеристиките на бизнеса, както и механизми за отстъпки при сключване на договор. Членовете на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) могат да ползват 40% отстъпка, а членовете на Съюза на собствениците – Слънчев бряг – 5% отстъпка, съгласно подписаните рамкови споразумения.

Музиката създава настроение, допълва атмосферата и е част от преживяването, което предлагате на своите гости и клиенти. Нейните автори заслужават уважение и възнаграждение, когато тя е използвана с комерсиална цел. Използването ѝ по коректен и законосъобразен начин е отговорност към хората, които я създават. Като лицензирате своя обект, вие подкрепяте авторите и изпълнителите и допринасяте за устойчивото развитие както на музикалната екосистема, така и на икономиката.

Лицензирайте своя обект бързо, лесно и изцяло онлайн с MusicPro тук. Научете кои са бизнесите, които печелят от ползването на музика тук.

Вижте какво казват нашите клиенти от къща за гости „Алпеа“ за ползите от музикалния лиценз, както и от Grand Hotel Millenium Sofia.