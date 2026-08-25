В Шампионска лига: Напрежението няма да е върху Левски, а върху АЕК Атина

"Напрежението няма да е върху Левски, а ще е върху АЕК". Това заяви Янко Станчев в най-новия епизод на предаването "Точно попадение". Според него гостуването на "сините" в Гърция за реванша от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига няма да е никак лесно, но ще има повече напреженеи върху шамоиона на южната ни съседка, отколкото върху възпитаниците на Хулио Веласкес. Това се дължи най-вече на домакинството на АЕК във втория мач. А преди това Янко обърна внимание и на разгрома на Левски над Спартак Варна с 6:0.

"Няколко добри неща трябва да се отбележат"

"Не можем да правим големи изводи от този мач. Рутинна победа за Левски, Спартак игра с човек по-малко в края. Няколко добри неща трябва да се отбележат. Стивън Стоянчов с дебютен гол в офижиален мач за "сините", Адриан Райчев се разписа. Имаше добри изяви от Армстронг Око-Флекс, видя се отново неговата скорост, неговият дрибъл. Перфектен мач на британеца. Страхотно включване на Асен Митков, трябва да отбележим. Беше отговорен за два от головете, тръгнаха именно от него", започна Янко.

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"Много е важно, там Веласкес трябва да си свърши работата"

"Предстои среща с АЕК, реванш. Въобще няма да е така там, ще е много трудно. Но интересното за мен е, че може би напрежението няма да е върху Левски, а ще е върху АЕК. Защото са пред своята публика, стадионът със сигурност ще е пълен. И напреженеито ще е изцяло върху гърците за мен. "Сините" трявба да са по-спокойни, ня трябва да допускат ранен гол. Много е важно, там Веласкес трябва да си свърши работата в съблекалнята. За мен ключът там ще е изчистена глава, компактност и максимална ефективност", завърши Станчев. Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

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