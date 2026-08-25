Кабинетът "Радев":

"Ще имаме двама силни кандидати": Мирчев открехна вратата за президентските избори (ВИДЕО)

25 август 2026, 15:42 часа 1050 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Ще имаме двама силни кандидати": Мирчев открехна вратата за президентските избори (ВИДЕО)

"Ще имаме двама силни кандидати, не трябва да имате съмнение. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с предстоящия на 25 октомври президентски вот. Под "двама кандидати" той визира кандидатпрезидентската двойка на демократичните сили, т.е. кандидат за президент и вицепрезидент. Той обяви още, че скоро ще стане ясно повече. 

"Ние действаме по много ясен план. Тъй като виждам, че има представители на жълтите медии - винаги в този наш план влиза  каква степен може да се измислят всякакви истории и да бъде орезилен от жълтите медии", каза още Мирчев. 

Кандидатурата на Андрей Гюров?

Мирчев отбеляза, че Андрей Гюров е желание на огромна част от съмишлениците на "Демократична България" и е един страхотен държавник.

"Представи се много добре в служебното правителство", добави още Мирчев. 

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Той бе запитан за кандидатурата на Иван Христанов за президентските избори, но отказа да я коментира. 

Припомняме, че наскоро бившият лидер на ДСБ Атанас Атанасов обяви в свое телевизионно участие, че до дни ще бъде издигната кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президентските избори, както и че се изгражда инициативен комитет, който да застане зад кандидатурата. ОЩЕ: Атанас Атанасов обяви: Андрей Гюров ще е кандидат за президент

 

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Демократична България Ивайло Мирчев Андрей Гюров президентски избори 2026 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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