Федерер преди US Open: Много съм впечатлен от Джокович, винаги има шанс за титла

Легендата на тениса Роджър Федерер сподели мнението си за шансовете на дългогодишния си съперник Новак Джокович да спечели US Open. Съперничеството между двамата, продължило цели 14 години, промени спорта из основи. Те са се срещали 50 пъти на корта, като сърбинът има с четири победи повече - 27. Федерер се оттегли от сцената през 2022 година, а другият им съперник Рафаел Надал последва примера две години по-късно.

Роджър Федерер за шансовете на Новак Джокович на US Open 2026

Така единствен Джокович остана да защитава величието на "Голямата тройка". В момента 39-годишният сърбин се подготвя за последния турнир от Големия шлем за сезона - US Open. Той се е прицелил в рекордна 25-а титла, след като последният му триумф бе през 2023 година. Федерер също е в Ню Йорк, където ще участва в демонстративен турнир заедно с Андре Агаси, Джон Макенроу и Анди Родик. По време на пресконференция преди събитието Федерер беше попитан за мнението му относно шансовете на Джокович на US Open.

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"Искам да кажа, че имам чувството, че винаги, когато Новак се включи в някой турнир, а още повече в турнир от Големия шлем, той има шанс за победа", заяви 20-кратният шампион от Големия шлем. "Аз винаги си мисля, че докато той е в схемата, има шанс. И мисля, че това е и една от причините, поради които той все още играе - защото наистина вярва, че все още може да го направи. И аз споделям това мнение."

Федерер е впечатлен от дълголетието на Джокович на корта

След това швейцарската легенда отдаде своето възхищение към дългогодишния си съперник. Той заяви, че е било удоволствие за него да споделят корта и подчерта, че е впечатлен от дълголетие на Джокович в тениса: "Беше удоволствие да играя срещу невероятен тенисист, невероятен боец, който разгада играта си, стана по-голям, по-силен и по-добър. И е удивително, че той все още продължава. Много съм впечатлен."

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