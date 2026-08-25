ОББ Мобайл е най-доброто банково приложение в България според авторитетното международно издание Global Finance. Базираното в Ню Йорк списание обяви носителите на престижните награди в сферата на дигиталното банкиране за Централна и Източна Европа, като освен с признанието за своето мобилно приложение Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, е определена и за най-добра иновативна дигитална банка в страната.

Изборът на ОББ Мобайл за най-добро банково приложение е обусловен от факта, че мобилната апликация на ОББ изпълнява 80% от функционалностите, които организаторите на конкурса са заложили като критерий за оценка. Още 4% са в процес на разработка и ще бъдат внедрени в рамките на идните месеци на 2026 г. Наред с това ОББ Мобайл впечатлява престижното жури на конкурса с богатата си продуктова гама, която значително надхвърля чисто банковите продукти и услуги, както и своите над 1 млн. клиенти, които влизат средно 21 пъти месечно в приложението. Сред предимствата му са още клиентската удовлетвореност от 89%, темпът на регистрация (над 50% от новорегистрираните клиенти на ОББ банкират предимно чрез ОББ Мобайл), технологията за директна обработка (straight through processes), която предоставя цялостни дигитални продажби в рамките на ОББ Мобайл за основни банкови, застрахователни и инвестиционни продукти, както и за по-сложни предложения като ипотечни кредити чрез нововъведени дигитални процеси. Не на последно място са и високите клиентски оценки в магазините за приложения (4,7 от 5 в Google Play и 4,7 от 5 в App Store), които го позиционират сред най-предпочитаните финансови приложения в България.

„Изключително съм горд, че ОББ е разпозната от Global Finance като двигател на дигиталната банкова трансформация на българския пазар и лидер в AI решенията и мобилното банкиране. Нашата цел е ОББ Мобайл да бъде не просто банково приложение, а ежедневен дигитален финансов спътник, който обединява банкиране, застраховане, инвестиции, мобилност, персонални финансови насоки, лоялност чрез програмата Kate Coin и подкрепа чрез AI асистента Kate. Благодаря за изключителния труд и усилия, които целият екип на банката полага в областта на иновациите и още повече благодаря на всички наши клиенти за конструктивната обратната връзка и това, че всеки ден ни гласуват своето доверие.“, сподели Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Group в България.

По информация на Global Finance, победителите са избрани въз основа на следните критерии: ефективност на стратегията за привличане и обслужване на дигитални клиенти, успех в насърчаването на клиентите да използват дигиталните предложения, ръст на дигиталните клиенти, разнообразие на продуктовото портфолио, доказателства за реални ползи, получени от дигиталните инициативи, както и дизайн и функционалност на уебсайтове и мобилни приложения.

Присъжданите от Global Finance награди са надежден стандарт за високи постижения в областта на банковото дело и финансите. През 2024 г. ОББ Мобайл отново спечели наградата за най-добро мобилно приложение на Global Finance, а през 2025 г. банката бе отличена с наградите за най-добра дигитална банка за клиентите и най-добра иновативна банка в България от престижния конкурс на медията. Преди по-малко от месец ОББ се поздрави и с признанието за дигиталното лидерство от авторитетното британско списание Euromoney, което връчва престижните банкови награди Еuromoney Awards и определи ОББ за „Най-добра дигитална банка в България“. Това е второто такова признание за банката, която също взе наградите и за „Най-добра ESG банка“ и „Най-добра банка за корпоративно банкиране“.