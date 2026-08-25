Близо 200 тона свинско мляно месо от български производител са реализирани от Kaufland за 2025 г.

Общо над 500 тона свинско мляно месо са реализирани за изминалата година в магазините на Kaufland България. Близо 40% от тях са продукти от собствената марка за свежо месо на веригата „Шеф Месар“. Цялото количество свинско мляно месо под марката се произвежда от българската семейна компания „Гарантмес“, с която Kaufland си партнира от 2014 година. Производителят от с. Кесарево, област Велико Търново, има над 35-годишна история в месопреработването. Дългогодишното му партньорство с Kaufland днес обхваща различни месни продукти, сред които свинско и телешко мляно месо, свински врат, каре, шницел, гърди, котлети, бекон и месо за готвене, както и различни готови за приготвяне месни предложения, които се предлагат под марките „Шеф Месар“ и „Брей!“.

„Гарантмес“ е и единственият доставчик на телешки кюфтета за Kaufland, които също достигат до клиентите под собствената марка „Шеф Месар“. Само през 2025 г. в магазините на веригата са реализирани близо 140 хил. броя опаковки с грамаж от 480 г.

„От 2016 г. започнахме да работим с Kaufland. Благодарение на модела на веригата ние ускорихме развитието си в пакетирането и порционирането. Заедно направихме така, че във времето успяхме да убедим клиентите, че защитната атмосфера в опаковките предпазва месните продукти и е гаранция за качество. Днес свежото месо в защитена опаковка заема място на масата на почти всяко едно домакинство”, категоричен е Валентин Русев от “Гарантмес”.

Собствената марка „Шеф Месар“ е създадена специално за категорията свежо месо и включва свинско, телешко и пилешко месо, както и кайма от български производители. Продуктите се опаковат свежи в удобни за домакинствата порции, а качеството им е сертифицирано от TÜV NORD България - независим институт за сертификация на хранителни стоки, гарантиращ контрола върху качеството, доставката и производството. TÜV NORD България проверява и контролира всички доставчици на Шеф месар и гарантира качествено производство и спазването на всички законови норми.

Партньорството с „Гарантмес“ е част от дългосрочния ангажимент на Kaufland към българските производители и от стремежа на компанията да осигурява устойчив пазар за продукцията им.

Повече за историята на „Гарантмес“, както и на други български производители, партньори на Kaufland, можете да намерите в рубриката “Истории от корена” тук.