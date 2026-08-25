Световни шампиони с Германия станаха собственици на елитен португалски футболен клуб

Бившите германски национали и световни шампиони с Бундестима от Мондиал 2014 – Томас Мюлер и Матс Хумелс, придобиха акции от елитния португалски футболен клуб Ещрела Амадора. Новината бе съобщена официално от ръководството на иберийския отбор.
Ян Зомер и Люка Ернандес също са част от консорциума, който купи клуба
Three World Cup winners part of investment group buying own top flight club for just £34m— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 25, 2026
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Двамата, заедно с швейцарския вратар Ян Зомер и френския защитник Люка Ернандес, са част от международния консорциум ADvantage and LEAD, който закупи 90 процента от акциите на клуба, добавиха от Ещрела. Президентската роля в клуба ще бъде поета от Йоханес Мосманг, който през последното десетилетие работеше в Байерн Мюнхен.
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