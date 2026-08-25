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Световни шампиони с Германия станаха собственици на елитен португалски футболен клуб

25 август 2026, 15:39 часа 430 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Световни шампиони с Германия станаха собственици на елитен португалски футболен клуб

Бившите германски национали и световни шампиони с Бундестима от Мондиал 2014 – Томас Мюлер и Матс Хумелс, придобиха акции от елитния португалски футболен клуб Ещрела Амадора. Новината бе съобщена официално от ръководството на иберийския отбор.

Ян Зомер и Люка Ернандес също са част от консорциума, който купи клуба

Двамата, заедно с швейцарския вратар Ян Зомер и френския защитник Люка Ернандес, са част от международния консорциум ADvantage and LEAD, който закупи 90 процента от акциите на клуба, добавиха от Ещрела. Президентската роля в клуба ще бъде поета от Йоханес Мосманг, който през последното десетилетие работеше в Байерн Мюнхен.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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