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Байерн Мюнхен взе решение за Мусиала дни преди старта на сезона в Германия

25 август 2026, 15:38 часа 386 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Байерн Мюнхен взе решение за Мусиала дни преди старта на сезона в Германия

Германският колос Байерн Мюнхен взе решение за Джамал Мусиала. Както е известно, наскоро германската звезда притесни футболния свят, след като припадна в два поредни мача на отбора. Впоследствие той успокои феновете, като обясни, че е диагностициран с "неврологична дисфункция", която му причинява загуба на съзнание. Той все пак увери, че състоянието му се лекува по лесен начин. По тази причина Мусиала пропусна първия мач на баварците за сезона - триумфа за Суперкупата на Германия с 2:1 над Борусия Дортмунд.

Байерн остава без Мусиала и за старта на сезона в Бундеслигата

Сега в Мюнхен са решили да не рискуват със състоянието му и за старта на сезона в Бундеслигата. Шампионите посрещат Щутгарт в първия мач от новата кампания в петък, 28 юли. Испанският вестник "AS", позовавайки се на германското издание "Bild", потвърди, че Мусиала ще пропусне двубоя. От миналия четвъртък германският национал продължава да провежда индивидуални тренировки.

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Джамал Мусиала

Лекарите, наблюдаващи състоянието на Мусиала, потвърждават, че той може да продължи да играе футбол, тъй като не страда от никакви физически проблеми, които да му пречат да го прави. Засега обаче приоритетът е да се даде достатъчно време на новата доза да подейства. Този процес обикновено отнема между 10 и 14 дни. Байерн планира да върне Мусиала постепенно към груповите тренировки тази седмица. Гостуването на Шалке във втория кръг на Бундеслигата на 5 септември е най-ранната възможна дата за завръщането му към игра, при условие че нещата вървят според плана, изготвен от медицинския и техническия щаб.

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Байерн Мюнхен Джамал Мусиала
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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