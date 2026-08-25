Легенда на Манестър Юнайтед пак захапа Бруно Фернандеш: "По-добре да си държи устата затворена"

Манчестър Юнайтед започна новия сезон във Висшата лига по кошмарен начин. "Червените дяволи" загубиха от новака Хъл Сити с 0:2 като гост. И двата гола дойдоха от статични положения. След края на мача капитанът на Ман Юнайтед Бруно Фернандеш заяви, че отборът допуска същите грешки като през миналите сезони. А в подкаст легендата Пол Скоулс го разкритикува, както за казаното, така и за играта му.

Бруно Фернандеш: "Трябваше да пресираме повече"

Ето какво каза Бруно Фернандеш след края на срещата с Хъл Сити: "Във всеки мач като гост им даваме твърде много притежание на топката. През първите 20 минути вратарят беше този, който докосна топката най-много. Трябваше да пресираме повече, да бъдем по-агресивни и отново трябва да работим върху статичните положения и да не допускаме такива голове. Срещу такива отбори те чакат точно този момент". В действителност през по-голямата част от мача "тигрите" изглеждаха сякаш желаят победата повече от "червените дяволи".

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Пол Скоулс: "Мисля, че е по-добре да си държи устата затворена"

Пол Скоулс участва в подкаста "The Good, The Bad & The Football", където говори по адрес на Бруно Фернандеш. Ето какво каза легендата на Манчестър Юнайтед: "Бих искал да знам какво има предвид с това. Какви грешки са допускали? Особено когато той самият се представя по този начин, мисля, че е по-добре да си държи устата затворена. Той също не направи най-доброто си представяне".

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