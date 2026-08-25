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Трети за месец: Русия не спира да арестува мениджъри на проекти за дронове

25 август 2026, 15:09 часа 621 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Трети за месец: Русия не спира да арестува мениджъри на проекти за дронове

Евгений Григориев, изпълнителен директор на научно-производствения център за безпилотни системи TulaDrone, беше задържан в Русия. Той е заподозрян в измама в особено голям мащаб. Това е третият арест в страната на мениджър на проект за дронове за последния месец. На 14 август съдът е постановил предварителното задържане на Григориев. Наказателното производство е образувано по част 4 на член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация, но подробности по делото все още не са разкрити.

TulaDrone е един от основните проекти за развитие на безпилотната авиация в Тулска област на Русия. За създаването на научноизследователския и производствен център бяха отпуснати над 1 милиард рубли, от които приблизително 700 милиона рубли бяха от федералния бюджет.

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Останалите арести за последния месец

В началото на август съд в Москва постанови предварително задържане и за настоящия, и за бившия изпълнителен директор на компанията Drone Solutions – Вячеслав Барбасов и Иракли Хазалия. Те също са обвинени в измама в особено голям мащаб. Подробностите по делото не са разкрити.

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Още в края на юли висши ръководители на компанията „Ефко“, сред които и милиардерът Валерий Кустов, бяха задържани във връзка с дело за измама, свързано с производството на дронове.

Служител от руското Министерство на промишлеността и търговията също беше задържан по обвинение в присвояване в изключително голям мащаб.

По този начин в рамките на няколко седмици руските правоохранителни органи започнаха поредица от наказателни дела срещу ръководители и длъжностни лица, свързани с разработването и производството на безпилотни летателни системи, припомнят местните медии Myslo и Tula News.

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Русия дронове война Украйна руски дронове
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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