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Предадоха ли футболистите на ЦСКА Христо Янев?

25 август 2026, 15:52 часа 896 прочитания 0 коментара

"Янев не може да излезе на терена и да вкарва головете". Това заяви Янко Станчев в последния епизод на предаването "Точно попадение". Водещият Стефан Йорданов отвори темата за загубата на ЦСКА от ОФИ Крит и сподели, че според него футболистите на "червените" са предали старши треньора Христо Янев в тази среща. Янко добави, че играчите са изглеждали отпуснати в първия мач от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа.

"Видях някакво отпускане на играчите на ЦСКА"

"Съгласен съм с теб. Янев не може да излезе на терена и да вкарва головете. Футболситите трябва да го правят. Някак си видях някакво отпускане на играчите на ЦСКА в мача с Крит и резултатът, може би, е донякъде закономерен и заслужен за гърците. Сега ще има едно напрежение обаче не върху футболистите, а върху Христо Янев в подготовката за двубоя", започна Янко.

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ОФИ Крит - ЦСКА

"Ако стане чудо - евала"

"Много пъти сме си говорили, че е отличен психолог. Той е длъжен да ги мотивира по перфектния начин. Какво ли не сме виждали във футбола. Ако стане чудо - евала. Но ако не - от друга страна браво и на Христо Янев, защото успя да вкара отбора в Лигата на конференциите и ЦСКА ще играе европейски футбол от много време насам", завърши Станчев. Повече по темата можете да видите в последния епизод на "Точно попадение" в YouTube:

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Лига Европа ЦСКА Христо Янев ОФИ Крит
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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