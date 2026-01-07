Кабинетът подаде оставка:

Музикален празник през януари: 270 години от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт

По повод 270-годишнината от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт, в зала "България" ни очаква изискан музикален празник, в името на великия гений в историята на музиката. Концертът предлага различна програма с произведения на Моцарт, в които се срещат кристалната яснота и драматична дълбочина на гласа на оперната прима Мария Радоева – мецосопран и неподражаемата хармония, мелодичност и музикално майсторство на изключителните музиканти от Кварто, заедно с Филхармоничния духов квинтет.

Мария Радоева, снимка: PR

Програмата е музикално бижу, като камерно-симфоничен диалог, вдъхновен от прочутите проекти на Чечилия Бартоли, при които малък ансамбъл от десетина музиканти създава неповторимо концентрирано и емоционално въздействие за публиката с личното общуване с изпълнителите. Подобен формат се реализира за първи път в България и придава на концерта особена художествена стойност и елегантност, в която примата Мария Радоева е протагонист и убедителна интерпретаторка на Моцартовия репертоар. Нейният чист и гъвкав глас, отличната ѝ музикалност и стилово чувство, както и прецизната фразировка и дикция отговарят напълно на високите изисквания на великия композитор. Сценичната ѝ интелигентност ѝ позволява да разкрива психологическата дълбочина на Моцартовите герои с естественост и финес, без излишна театралност. Именно затова всяка среща между Радоева и музиката на Моцарт се възприема като истинско събитие.

Подбраният репертоар обединява най-ярките страни от гения на Волфганг Амадеус Моцарт – театралната искра на оперните увертюри, дълбоката човешка емоция на концертните и оперни арии и изтънчената камерна мисъл на късните инструментални творби. От жизнената енергия и хумор на "Сватбата на Фигаро" и "Вълшебната флейта", през драматичния психологизъм на ариите от "Милосърдието на Тит", до виртуозната лекота на "Турския марш" и философската зрялост на Нонета K.452/а, програмата рисува цялостен портрет на композитор, който владее еднакво силно сцената, гласа и камерния ансамбъл.

Кварто, снимка: PR, колаж: Actualno.com

Специалното участие на младата цигуларка Катерина Михайлова добавя символичен мост между поколенията, подчертавайки вечната жизненост и актуалност на тази музика. В центъра на програмата e Моцартовият нонет (за 9 музиканти), представен в рядко изпълнявана версия, преработена от френския композитор Жан Франсе, т.нар. "труд на живота", който дълги години преработва едно от най-значимите произведения на Моцарт - Клавирният квинтет в ми-бемол мажор, за да прозвучи за първи път през 1995 година в тази забележителна формация между камерен състав и оркестър. Това произведение разкрива късния стил на Моцарт – съчетание от камерна интимност, формална съвършеност и дълбока емоционалност. В контекста на концерта то ще прозвучи като кулминация на Моцартовия гений, интерпретиран със съвременно усещане и стилова чистота.

Кварто на сцената за рождения ден на Моцарт вече е традиция и те отново ще представят своята ярка творческа сила и вдъхновение, които превръщат всеки концерт в неповторимо преживяване с характер и смело художествено музициране. Благодарение на високото си изпълнителско ниво и разпознаваемия си експресивен стил, квартетът създава звучене, което е едновременно прецизно изваяно и емоционално заредено. В програмите си те умело преплитат различни произведения и музикални езици, поднасяйки ги с безупречна точност, но и с усещане за свежест, свобода и силна сценична динамика. Часове след Моцартовия концерт, Кварто се отправя към четири специални участия във фестивалната програма в град Нант, част от престижния фестивал Mezzo, по покана на световен продуцент – признание за високото художествено ниво на музикантите и за успеха на техните проекти.

Мария Радоева, снимка: PR

Този концерт е не само празник на Моцарт, но и жест на признателност към публиката – празнично и вдъхновяващо начало на новата година. Музиката на Моцарт оживява с нова светлина, съчетавайки класическа прецизност и съвременно вдъхновение, и отново доказва, че неговият безсмъртен дух продължава да вълнува и обединява поколения.

Събитието ще се състои на 27 януари, в зала "България" от 19:00 ч., а билетите са на цени между 15 и 30 евро.

Програма на концерта

КВАРТО с Филхармоничния духов квинтет и оперната прима Мария Радоева представят:

Увертюра Сватбата на Фигаро

"Voi che sapete" от "Сватбата на Фигаро"

"Милосърдието на Тит": Ария на Сесто

Увертюра "Вълшебната флейта"

"Милосърдието на Тит": Ария на Вителия

Концертна ария "Alma Grande"

"Турски марш" (със специалното участие на малката цигуларка Катерина Михайлова)

Нонет за струнни и духови инструменти K. 452/а

КВАРТО:

Иван Пенчев, Светлана Станчева, Татяна Тодорова и Димитър Тенчев със специалното участие на Деян Великов (контрабас)

Филхармоничен духов квинтет: Кремена Ачева, Валентин Методиев, Михаил Живков, Мартин Стоянов и Красимир Костадинов

Солист: Мария Радоева, мецосопрано

