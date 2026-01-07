SOFIA LIVE FESTIVAL : NEXT GENERATION - Среща с новото поколение на съвременната независима сцена

На 24 и 25 януари 2026 г. Sofia Live Club ще се превърне в пространство за среща между публика, артисти и нови идеи със SOFIA LIVE FESTIVAL : NEXT GENERATION – двудневна концертна програма с вход свободен, която представя шест проекта от новото поколение на съвременната независима сцена.

NEXT GENERATION е естествено продължение на философията на Sofia Live Festival – платформа, която не просто показва утвърдени имена, а инвестира време, внимание и доверие в развитието на нови гласове, ново звучене и смели артистични посоки. Форматът събира на една сцена проекти с различен произход и жанрова идентичност, обединени от желанието да експериментират, да разказват истории и да търсят собствено място в динамичния музикален пейзаж днес.

В рамките на двата концертни дни публиката ще има възможност да чуе шест различни проекта, които отразяват широтата на съвременната сцена, от алтернативни и електронни влияния до жанрови хибриди, експериментални форми и силно авторско присъствие. Програмата представя новото поколение артисти и създава пространство за срещи, обмен и открито преживяване на музиката, с акцент върху живото изпълнение и без бариери за публиката.

SOFIA LIVE FESTIVAL : NEXT GENERATION не е конкурс и не е състезание. Това е покана към публиката да открие нови имена, а към артистите - да направят следващата крачка напред. Форматът цели да създаде реален контекст за развитие, видимост и бъдещи възможности, като поставя музиката и живото преживяване в центъра.

Кои изпълнители ще видим

През първия ден, 24 януари, сцената на Sofia Live Club ще оживее с изпълненията на българското дуо, номинирано за наградите Music Moves Europe LUNIKK, младата българска банда Mono & The Stereos и румънската инди формация Alone at Parties, които ще покажат различни музикални лица на съвременната сцена. Бандата от Клуж-Напока съчетава меко звучащи синтезатори, игриви електрически китари и топли вокали в интимен инди почерк. След дебюта си през 2021 г. те бързо се утвърждават на румънската сцена с участия на фестивали като Electric Castle и Transylvania International Film Festival, както и на международни шоукейси, сред които BuSH Budapest и SoAlive Music Conference. Последното им EP "Petals" (2025) бележи нова посока в звученето им, с повече lo-fi, punk и електронни елементи, като включва и колаборация с българската артистка Деси Латинова.

На 25 януари програмата продължава с младата българска певица, автор на песни и музикант JENYKA, унгарско-сръбския проект Nemeček и гръцкия музикант Thanassis Dzingovic. Nemeček представя хипнотичен и интензивен noise rock прочит на фолклорната традиция, музика с плътна атмосфера и сурова енергия, която размива границите между жанровете. Thanassis Dzingovic, един от най-разпознаваемите алтернативни китаристи в Гърция и познат с работата си със Super Stereo, ще изнесе първия си концерт в София в партньорство с инициативата Music From Greece. Публиката ще чуе песни от дебютния му солов албум (2021), както и нов материал от предстоящия му албум, планиран за 2026 г. – музика с пътуващо настроение и емоционални текстове на гръцки език.

Врати: 20 ч., Начало: 21 ч., Вход свободен!

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез инструмента Следващо ПоколениеЕС (NextGenerationEU), Sofia Live Festival.