Впечатлихме Италия: Ерос Рамацоти пее "Bangaranga"! (ВИДЕО)

26 април 2026, 9:30 часа 661 прочитания 0 коментара
Впечатлихме Италия: Ерос Рамацоти пее "Bangaranga"! (ВИДЕО)

Италианската суперзвезда Ерос Рамацоти изпълни част от българската песен на "Евровизия" "Bangaranga", явно впечатлен от участието на страна ни тази година.

Това се случи по време на концерта на звездата в София.

"Bangaranga" ще прозвучи на втория полуфинал на песенния конкурс, като цяла България стиска палци на DARA да се класира на финал и да представи страна ни достойно.

Още: "Шансът DARA да спечели "Евровизия" е много голям": Какви всъщност са залозите за "Bangaranga"

Фенове на "Евровизия" вече се чудят дали жеста на Ерос Рамацоти не означава, че България може да очаква 12 точки от Италия.

DARA открива шоуто

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) обяви разпределението на двата полуфинала на песенния конкурс "Евровизия", които ще се проведат на 12 и 14 май във Виена.

България, която се състезава във втория полуфинал, ще има честта да открие първа втората конкурсна вечер.

Още: С кукери към "Евровизия": Вижте официалния клип на "Bangaranga" (ВИДЕО)

Така DARA ще изпълни "Bangaranga" под №1.

Общо участниците в нашия полуфинал са 15, а жури и публика ще решат кои 10 песни да продължат към Големия финал на 16 май.

Зрителите не могат да гласуват за песента от собствената си държава, могат да подкрепят единствено изпълнител от друга страна.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Евровизия Ерос Рамацоти Евровизия 2026 Bangaranga
