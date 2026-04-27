Войната в Украйна:

Премиерен концерт на триото на Шинго Масуда, Джей Дишлиев и Исабел Сокол-Оксман

27 април 2026, 20:20 часа 429 прочитания 0 коментара
Снимка: Милица Ганева
Премиерен концерт на триото на Шинго Масуда, Джей Дишлиев и Исабел Сокол-Оксман

На Световния ден на джаза (30 април) на сцената в ОКИ "Средец" за първи път в съвместен проект ще излязат трима световни музиканти, пресечната точка между които е импровизацията на основата на различни фолклорни (и не само фолклорни) традиции. Идеята е на американската цигуларка и гъдуларка Исабел Сокол-Оксман и японския майстор на близкоизточния инструмент канун Шинго Масуда. Скоро към тях се присъединява и Джей Дишлиев, китаристът на TDK и Etherea. Концертът е част от пролетната програма на радиофестивала "Аларма Пънк Джаз".

Шинго Масуда е професионален изпълнител на канун (ориенталска цитра) и композитор, роден в Япония и живеещ в Берлин, Германия. Канунът е арабски струнен инструмент, който произхожда от старата египетска арфа. Смята се, че е бил изобретен от иранския учен и философ Фараби (870-950). В началото Масуда свири на пиано и учи западноевропейска класическа музика, а от 2009 г. насам се концентрира основно върху кануна, изучавайки различни техники на свирене в Египет, Тунис, Турция и Гърция, България.

В собствените си композиции използва елементи от модалната музика. В музикалния език, разработен от Шинго Масуда, близкоизточните и средиземноморските традиции си дават среща с джаза, класиката, експерименталната музика и дори музиката от Далечния Изток. В пиесите си той преоткрива дълбочината на традиционната музика, но търси и нови и експериментални пътища към нея. Освен на канун Шинго Масуда свири на кавал, дарбука и различни други близкоизточни перкусии. Масуда концертира и със своето трио "Japal" по цял свят и преподава канун и музикална теория. В момента той работи като композитор по филм на режисьорката Елица Петкова, който е българско-германска копродукция.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Жаклин Дишлиев (Джей) е съвременен мултиинструменталист, музикант с богат опит на българската сцена от над десетилетие. Най-разпознаваем е със стила си в авангардната рок група ТДК от Пловдив. Взима участие в музикални проекти на YANA, NIRA, So Called Crew и други. През последните години преоткрива любовта си към фолклора и музиката на Близкия Изток и започва няколко експериментални проекта в столицата като Etherea, Chu Britsa, Tenebris. Участва и в по-спорадични и изненадващи групи като експерименталния квартет "Кервиз", с който се представи на организирания от контрабасиста Васил Хаджигрудев фестивал Hillock Carnaval, провеждащ се на необичайни пространства и в необичайни часове в Пловдив.

Исабел Сокол-Оксман е многостранна музикантка и композиторка, чието творчество се движи плавно между фолклорните традиции, атмосферните импровизации и междукултурното сътрудничество. Тя живее в София и участва в инициативи, които изследват пресечните точки между традиционната музика и съвременните подходи. Нейната артистична практика поставя акцент върху непредсказуеми и напрегнати аспекти като дисонанс, диатония и неравномерност. Сред по-скорошните ѝ участия на експерименталната сцена в София са дуетите ѝ с Габриел Вълчев (ОТТО, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp) и Давид Йенгибарян, представени съответно от Sofia Experimental и "Аларма Пънк Джаз".

В програмата на триото са включени форклорни пиеси от Турция, Армения, Гърция, България и Македония, авторски пиеси и фрий импровизация.

Вратите за събитието в последния ден на април отварят в 21:00, а начало на концерта е точно в 21:30 ч. Домът на културата "Средец" се намира на ул. "Кракра" 2А.

Билети можете да закупите онлайн в EpayGo или физически на касите на EasyPay. Първите 20 броя са по 10 евро. После стават по 13. На входа ще са по 15 евро.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
концерти Alarma Punk Jazz
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес