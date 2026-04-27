Премиерен концерт на триото на Шинго Масуда, Джей Дишлиев и Исабел Сокол-Оксман

На Световния ден на джаза (30 април) на сцената в ОКИ "Средец" за първи път в съвместен проект ще излязат трима световни музиканти, пресечната точка между които е импровизацията на основата на различни фолклорни (и не само фолклорни) традиции. Идеята е на американската цигуларка и гъдуларка Исабел Сокол-Оксман и японския майстор на близкоизточния инструмент канун Шинго Масуда. Скоро към тях се присъединява и Джей Дишлиев, китаристът на TDK и Etherea. Концертът е част от пролетната програма на радиофестивала "Аларма Пънк Джаз".

Шинго Масуда е професионален изпълнител на канун (ориенталска цитра) и композитор, роден в Япония и живеещ в Берлин, Германия. Канунът е арабски струнен инструмент, който произхожда от старата египетска арфа. Смята се, че е бил изобретен от иранския учен и философ Фараби (870-950). В началото Масуда свири на пиано и учи западноевропейска класическа музика, а от 2009 г. насам се концентрира основно върху кануна, изучавайки различни техники на свирене в Египет, Тунис, Турция и Гърция, България.

В собствените си композиции използва елементи от модалната музика. В музикалния език, разработен от Шинго Масуда, близкоизточните и средиземноморските традиции си дават среща с джаза, класиката, експерименталната музика и дори музиката от Далечния Изток. В пиесите си той преоткрива дълбочината на традиционната музика, но търси и нови и експериментални пътища към нея. Освен на канун Шинго Масуда свири на кавал, дарбука и различни други близкоизточни перкусии. Масуда концертира и със своето трио "Japal" по цял свят и преподава канун и музикална теория. В момента той работи като композитор по филм на режисьорката Елица Петкова, който е българско-германска копродукция.

Жаклин Дишлиев (Джей) е съвременен мултиинструменталист, музикант с богат опит на българската сцена от над десетилетие. Най-разпознаваем е със стила си в авангардната рок група ТДК от Пловдив. Взима участие в музикални проекти на YANA, NIRA, So Called Crew и други. През последните години преоткрива любовта си към фолклора и музиката на Близкия Изток и започва няколко експериментални проекта в столицата като Etherea, Chu Britsa, Tenebris. Участва и в по-спорадични и изненадващи групи като експерименталния квартет "Кервиз", с който се представи на организирания от контрабасиста Васил Хаджигрудев фестивал Hillock Carnaval, провеждащ се на необичайни пространства и в необичайни часове в Пловдив.

Исабел Сокол-Оксман е многостранна музикантка и композиторка, чието творчество се движи плавно между фолклорните традиции, атмосферните импровизации и междукултурното сътрудничество. Тя живее в София и участва в инициативи, които изследват пресечните точки между традиционната музика и съвременните подходи. Нейната артистична практика поставя акцент върху непредсказуеми и напрегнати аспекти като дисонанс, диатония и неравномерност. Сред по-скорошните ѝ участия на експерименталната сцена в София са дуетите ѝ с Габриел Вълчев (ОТТО, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp) и Давид Йенгибарян, представени съответно от Sofia Experimental и "Аларма Пънк Джаз".

В програмата на триото са включени форклорни пиеси от Турция, Армения, Гърция, България и Македония, авторски пиеси и фрий импровизация.

Вратите за събитието в последния ден на април отварят в 21:00, а начало на концерта е точно в 21:30 ч. Домът на културата "Средец" се намира на ул. "Кракра" 2А.

Билети можете да закупите онлайн в EpayGo или физически на касите на EasyPay. Първите 20 броя са по 10 евро. После стават по 13. На входа ще са по 15 евро.