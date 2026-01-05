Любопитно:

Соня Йончева пее арията "Албена" в Париж

05 януари 2026, 17:07 часа 326 прочитания 0 коментара
Соня Йончева пее арията "Албена" в Париж

С дългоочаквана музикална вечер на 7 януари в града на любовта започва творческата 2026 г. за Соня Йончева. Тя ще изпълни за многобройните си почитатели в Париж богата програма, включваща произведения на Пучини, Масне, Дворжак, Бизе. Специален акцент обаче е фактът, че за пръв път във фамозната зала ще прозвучи арията на Албена от едноименната опера на Парашкев Хаджиев.

Снимка: SY11 Events

"Да съм посланик на българската култура по всички най-престижни световни сцени за мен не е просто професия, а мисия. Вярвам, че сме достигнали до етап на развитието на културната ни индустрия, в който е съвсем закономерно, от една страна, световни артисти да идват все по-често на българска сцена, а от друга – български класически произведения да звучат в най-големите и реномирани концертни зали в чужбина" споделя Соня Йончева в навечерието на тази знакова изява в Париж.

По лична покана на оперната прима, продуцент и издател музикалният акомпанимент в концертната вечер е поверен на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров. Припомняме, че това е поредната колаборация с маестрото и управлявания от него оркестър по инициатива на Соня Йончева: най-актуалните примери в това отношение са световният оперен конкурс "Опералия", както и "Гала в София" 2025, които се проведоха в българската столица по покана на знаменитото ни сопрано и бяха организирани от продуцентската ѝ компания SY11 Events. Найден Тодоров е дирижирал редица гастроли на Соня Йончева по нейна покана и в Япония, Германия и др.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Фотограф: Манфред Бауман

Концертът в Париж е първата изява на оперната прима на европейска сцена след завръщането ѝ от Ню Йорк, където триумфално дебютира през декември 2025 г. в своята 12-а роля на сцената на Метрополитън опера и се превърна в българския оперен изпълнител с най-много роли в най-престижния американски оперен театър. Нейната Мадалена от "Андре Шение" пък бе осмата ѝ роля с МЕТ, излъчвана на живо в кината по целия свят. С Умберто Джордано е свързана и предстоящата през февруари световна премиера в Милано на операта "Марина" – неизпълняваната никога досега първа опера на майстора на веризма, с което Соня Йончева ще постави още един рекорд: на световното сопрано с най-много изиграни героини на Джордано (след Федора в едноименната опера, Стефана в "Сибир", Мадалена в "Андре Шение").

Между Ню Йорк и Милано обаче от продуцентската компания на Соня Йончева припомнят за специалната й връзка с Франция: "Париж, моя любов" е името на първия студиен албум на Соня Йончева. На Жорж Санд – прословутата френска писателска и общественичка – пък е посветен най-новият рецитален компактдиск на оперната прима. По време на Ковид-пандемията Йончева пя в концерт пред Айфеловата кула, гледан от милиони зрители. Във Версайския дворец тя изнесе най-хубавите си коледни концерти няколко години подред. Иконични са превъплъщенията ѝ в операта на Бастилията (като Лучия, Мими, Виолета и много други), както и на сцената на Гранд Опера – чиято 150-годишнина бе ознаменувана през 2025 г. с голям галаконцерт, в който Соня Йончева бе звездното сопрано на празника. Българската оперна дива е и Офицер на ордена за изкуство и литература на Франция. 

Припомняме, че единствената певческа изява на Соня Йончева в България през тази година ще бъде "Гала в София" 2026 на 25 и 27 август на площад "Св. Александър Невски". Билети се продават на: https://www.kupibileti.bg/bg/category/167

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Париж класическа музика Соня Йончева
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес