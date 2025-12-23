"Гала в София" на Соня Йончева се завръща и през 2026: С повече блясък и още повече емоции

"Гала в София" се превърна в традиция, за която говори целият свят. След грандиозния успех през 2025 г. и последвалите ярки участия в Метрополитън опера, Париж, Берлин, Мюнхен, Милано и множество други най-престижни международни сцени, оперната прима Соня Йончева се завръща отново в сърцето на българската столица и през лятото на 2026 г. Това ще е единствената ѝ певческа изява в България през следващата година.

Затова продуцентската ѝ компания SY11 Events кани всички нейни почитатели, както и ценителите, професионалистите и широката аудитория да се насладят на две незабравими вечери – 25 и 27 август – два уникални шанса за докосване до голямото изкуство. Среща – отново под звездите: в духовния център на София, площад "Св. Александър Невски". Очакват ни световни гласове и музика без граници. Оперната дива Соня Йончева ще участва и в двете вечери, като към нея ще се присъединят певци, музиканти и диригенти с ненадмината класа.

"Мечтата ми е за България да се говори по света не само по повод на политически кризи и социални проблеми, а и като културен център. Нацията ни е била духовна люлка на Европа още от древността и съм убедена, че и днес също имаме с какво да се гордеем. Аз и екипът ми гарантираме на публиката преживяване от най-високо световно ниво, каквото самата аз и сценичните ми партньори показваме и на Арена ди Верона, МЕТ в Ню Йорк, във Виена, Рим, Лондон и т.н. Искам София да стои достойно до всички тях. Нека заедно превърнем това в реалност" – призова оперната прима, продуцент и издател Соня Йончева.

През месец декември, когато предстоят най-красивите празници, както и рожденият ден на самата Соня Йончева навръх Коледа – организаторите правят жест към най-нетърпеливите ценители на голямото изкуство, за да могат да подарят на себе си и близките си най-хубавия подарък: преживяване, което ще се помни цял живот с много любов. Първите ексклузивни билети за "Гала в София" 2026 са в продажба на https://www.kupibileti.bg/bg/category/167.

Припомняме ви, че през август 2025 г. "Гала в София" привлече 10 000 души по време на концертите на Соня Йончева с Виторио Григоло, Хосе Карерас и Пласидо Доминго. Днес и други световни сцени проявяват интерес да повторят спектаклите, които първо зрителите в София посетиха. Затова не пропускайте възможността да сте сред първите, които ще си гарантират достъп и до историческите събития по време на "Гала в София" 2026.

"Поради запълнения капацитет на "Гала в София" 2025 станахме свидетели на това, че имаше хора, които гледаха концертите извън загражденията на фестивалното пространство – искаме този път всички да имат своето място и максимална наслада от преживяването, затова призоваваме хората да се сдобият с билети максимално рано и да не отлагат за по-късно" – посочиха организаторите от SY11 Events.