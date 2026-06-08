Светлин Русев и Оркестърът на Великотърновския театър с празник на музиката в рамките на 57-ите "Софийски музикални седмици"

На 8 юни от 19:00 часа в зала "България" публиката на 57-ия Международен музикален фестивал "Софийски музикални седмици" ще има възможност да преживее една от най-очакваните срещи на фестивалната сцена – концерт на Оркестъра на Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов" – Велико Търново със специалното участие на световно признатия български цигулков виртуоз Светлин Русев.

Фотограф: Василка Балевска

Един от най-старите и авторитетни международни музикални форуми в България и тази година представя впечатляваща панорама на световното и българското изпълнителско изкуство. В програмата на фестивала достойно място заема дебютната самостоятелна симфонична изява на великотърновския театрален оркестър – събитие, което подчертава неговото художествено развитие и амбицията му да се утвърждава и на концертния подиум.

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За престижното участие директорът на театъра маестро Ганчо Ганчев и художественият ръководител на музикалния отдел и диригент на концерта Георги Патриков са избрали изцяло програма, посветена на гения на Пьотр Илич Чайковски – композитор, чиито творби продължават да вълнуват поколения слушатели по света.

Кулминация на вечерта ще бъде изпълнението на Концерта за цигулка и оркестър в Ре мажор, оп. 35, поверено на Светлин Русев – артист с блестяща международна кариера, концертирал на най-престижните сцени в Европа, Азия и Америка. Неговото участие превръща концерта в истински празник за ценителите на цигулковото изкуство и едно от акцентните събития в тазгодишното издание на фестивала.

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Другият голям шедьовър в програмата – Концерт за пиано и оркестър №1 в Си бемол минор, оп. 23, ще прозвучи в интерпретацията на младата руска пианистка Виктория Баскакова. Нейното гостуване е специалната награда от Международния клавирен конкурс "Панчо Владигеров", организиран от Националната музикална академия, чийто официален партньор е Великотърновският театър.

"Нашият театър традиционно участва в "Софийски музикални седмици" и представя най-мащабните си продукции. Тазгодишното участие е особено значимо, защото за първи път оркестърът излиза със самостоятелна симфонична програма. Изборът на репертоар е колкото амбициозен, толкова и респектиращ – две от емблематичните произведения на руския романтизъм, които изискват огромно майсторство както от солистите, така и от целия оркестър", споделя диригентът Георги Патриков. Концертмайстор на състава е Мария Павлова.

Фотограф: Василка Балевска

Със срещата между ярки солисти, вдъхновен оркестър и музиката на Чайковски, 57-ите "Софийски музикални седмици" за пореден път доказват своята мисия да бъдат пространство за големи артистични събития и мост между традицията и новите поколения изпълнители.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Столичната община - Календар на културните събития. Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония.

Билети ще откриете на касите на зала "България" и в електронната мрежа.