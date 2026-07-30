Готвят пореден протест срещу замърсяванията в района на ТЕЦ "Бобов дол"

Нов протест срещу замърсяванията в района на ТЕЦ "Бобов дол" е насрочен за събота, съобщиха от местното екосдружение "За Разметаница", цитирани от БНР. Поводът е внесено в Министерството на околната среда и водите инвестиционно предложение централата да използва по-големи количества алтернативни горива наред с въглищата - биомаса /слама/ и неопасни отпадъци. Още: Поредна глоба за ТЕЦ "Бобов дол": Съдът с потвърждение

Горенето на отпадъци означава още по-сериозни замърсявания на въздуха в района, опасяват се местните хора, които изпращат становище и подписка до екомонистреството.

Протестиращите притеснени, че ТЕЦ-ът отделя опасни вещества

Снимка: Actualno.com

Още: ТЕЦ "Бобов дол" е поискал да гори по-големи количества алтернативни горива

Предвижда се инсталиране на скарно горивно устройство на съществуващите котли на централата, като допълнително ще се изгаря „биомаса“ /слама/ до 125 268 тона, в новата скара ще се изгарят и неопасни отпадъци - от досега разрешените в Комплексното разрешително до 35 040 тона, да бъдат увеличени до 184 836 тона за година, т. е - увеличение от пет пъти.

Изгарянето на отпадъци и биомаса води до отделяне на опасни вещества, сред които полициклични ароматни въглеводороди, летливи органични съединения, диоксини, фурани, тежки метали и фини прахови частици. Това са вещества, за които е известно, че могат да окажат сериозно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Научните изследвания ги свързват с повишен риск от заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система, някои видове рак, увреждания на нервната система, нарушения в имунната система, както и с неблагоприятно въздействие върху развитието на плода и малките деца", посочват от екосдружението.

"Всички сме силно притеснени. Почти няма семейство в района, което да не познава човек с тежко заболяване на дихателната система или с онкологично заболяване. Напълно естествено е хората да се страхуват, когато години наред живеят в среда със сериозно замърсяване и когато се предлага да се изгарят още повече отпадъци. Категорично сме против реализирането на това предложение", се казва в становището на "За Разметаница" до МОСВ.

Още: След поредица от глоби и нарушения: Втори блок на ТЕЦ "Бобов дол" отново започва работа