Президентските избори ще покажат накъде духа вятърът: Опозицията притеснена, че властта си урежда ВСС и главния прокурор

Президентските избори ще покажат накъде духа вятърът. Това, че правосъдната система се наглася спрямо управляващите и че те си избират главния прокурор, е добре известен факт. Именно това ни притеснява - ако може изборите за съдебната система, да минат преди изборите за президент. Това заяви бившият премиер, а сега председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков пред Нова телевизия. Още: "Йотова е говорител на Радев": ПП дава Бюджет 2026 на Конституционния съд

Акад. Денков обясни, че по първоначалните нагласи президентските избори трябвало да бъдат изнесени малко по-късно от възможните. Изтегляйки датите напред и забавяйки приемането на правилата за номиниране на нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) се оказва, че изборът на новия кадрови орган, ще бъде след изборите за президент, отбеляза той.

Денков бе категоричен, че ПП няма да участва в смяната на ВСС с ГЕРБ и ДПС.

Йотова говори в един глас с кабинета "Радев"

Снимка: БГНЕС

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Той коментира и отказа на президента Илияна Йотова да наложи вето на Бюджет 2026, като по този начин държавният глава защити един бюджет, който е напълно незащитим и противоконституционен. "Прави чест на г-жа Йотова, че тя ни прие в президентството, но плътно застана зад думите на правителството. Ще подадем жалба до Конституционния съд и тогава ще се види кой е крив и кой е прав", закани се акад. Денков.

Според него Йотова спокойно можела да каже - Конституционният съд да отсъди противоконституцонен ли е Бюджет 2026 или не. "Можеше и по друг начин да бъде защитена позицията на държавния глава, но тя използва аргументите, които използва правителството. Тук има политически елемент в тази защита", коментира бившият премиер.

Според акад. Денков сривът в доверието, който се забелязва при премиера Румен Радев, ще се пренесе и при Илияна Йотова. Хората разбраха вече, че са били излъгани, смята той.

"Продължаваме промяната" очаква ГЕРБ да подкрепят тяхната жалба срещу Бюджет 2026 в Конституционния съд.

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