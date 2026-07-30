30 юли в историята: Започва втората атака за освобождението на Плевен

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

30 юли 1877 година: Втората атака за освобождението на Плевен

На този ден през 1877 г. започва втората атака за освобождението на Плевен, осъществена от отряда на генерал Н. Криденер. Руските сили търпят тежки загуби, след като атаката е отблъсната - убити са 7032 души. Кървавите боеве се водят при селата Гривица, Радишево и в района на Зелените хълмове. Две колони руски войски под командването генералите Белокопитов и Веляминов атакуват града. Но въпреки първоначалните си успехи, руските войски са принудени да отстъпят.

Прочетете също: 27 юли: Освободена е Варна

В продължение на 5 месеца руските сили се борят за сваляне на обсадата над Плевен. Това е най-тежката и продължителна битка в хода на Руско-турската освободителна война.

На 20 юли 1877 г. е извършена първата атака, при която руските сили са отблъснати. През септември те предприемат трета атака. Планът за нея е одобрен на военния съвет, свикан от Главната квартира на руската армия в плевенското село Пордим. На 3 септември там пристига и румънският княз Карол. Той е назначен за главнокомандващ на руско-румънските части при Плевен. На 7 септември започва първият етап на третата атака на Плевен.

Ген. Михаил Скобелев успява да овладее втория гребен на Зелените хълмове, но тъй като вторият етап на атаката е отложен, той е принуден да се върне отново на първия гребен. На 11 септември започва вторият етап на третата атака на Плевен, при който градът трябва да бъде щурмуван.

След водените тежки сражения от командваните от ген. М. Скобелев части, на следващия ден два от турските редути са овладяни. Но привечер руските сили са принудени да се оттеглят към втория гребен на Зелените хълмове. Руснаците търпят тежки загуби и в тази битка - 12 814 жертви, а от румънска стана убитите са 3000 души.

Прочетете също: 21 юли: Подписан е Кючуккайнарджийският мирен договор. Роден е Васил Априлов

Подкрепление от 10 000 души, боеприпаси и хранителни продукти пристига за гарнизона на Осман паша на 23 септември. Четири дни по-късно в руския щаб пристига ген. Едуард Тотлебен, на когото е поверено ръководенето на военните действия. На 9 октомври в Плевен пристига ново подкрепление от 16 000 души начело с Шефкет паша.

В края на октомври Осман паша получава заповед да остане в града и да не сваля обсадата до пълно изразходване на боеприпасите си. През това време руските и румънските сили започват постепенно да изграждат укрепителна блокадна линия.

Първият гребен на Зелените хълмове край Плевен е превзет на 9 ноември от руснаците. Пет дни по-късно ген. Едуард Тотлебен оглавява командването на всички части в района. Османските сили правят опит за контраатака на 15 ноември при Зелените хълмове. Генерал Скобелев успява да отблъсне противника. Блокадата над Плевен достига 50 км в началото на месец декември. Това се случва на фона на студа, глада и влошаващото се положението на османската армия.

Рано сутринта на 10 декември части на Плевенския гарнизон правят опит за преминаването на река Вит. Но той е отблъснат благодарение на пристигналото в точния момент подкрепление. Осман паша приема предложената му безусловна капитулация около 14 часа и градът пада. Падането на Плевен е преломен момент в хода на Руско-турската освободителна война.

Прочетете също: 23 юли: Русия предлага съюзничество на България по време на Първата световна война