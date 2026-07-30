Руска ракета уби цяло семейство накуп: Жестоки удари в Украйна, тя унищожава руския Amazon (ВИДЕА)

Нито минута, нито секунда спокойствие в кървавата пълномащабна война между Русия и Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин на 24 февруари, 2022 година и де факто започнала още по време на Майдана от 2013-2014 година. Поредни разрушителни въздушни удари белязаха и тази нощ.

Масирана руска атака с ракети и дронове

По традиция, десетина дни след последната засега масирана комбинирана руска въздушна атака, Путинова Русия организира нова. Това стана точно когато приключи и поредната визита на украинския президент Володимир Зеленски при американския му колега Доналд Тръмп.

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И каналът в Телеграм на украинските ВВС, и украински мониторингови канали съобщиха за излетели руски стратегически бомбардировачи "Ту" от различни класове и изстрелване на балистични и крилати ракети по цели в Украйна. Дотук е известно, че сред целите са украинската столица Киев, Лвов и родният град на Зеленски – Кривой Рог.

Обобщението на украинския канал "Труха" засега, като данните не са окончателни – в Киев е загинал 1 човек и са ранени още двама, има пожари в жилищни сгради и на един от пазарите в града, като кметът Виталий Кличко публикува постоянно информация в официалния си канал в Телеграм. Много от жителите на Киев потърсиха укритие в метрото, след като още снощи беше издадено предупреждение за очаквана поредна масирана руска въздушна атака. Отделно в Киевска област има данни за 5 ранени.

Най-страшно дотук е в Кривой Рог – директен удар на руска балистична ракета "Искандер-М" е попаднал в къща и е убил шестима души, цяло семейство, включително момичета на 5 и 12 години, потвърди военновременният ръководител на местната областна администрация Олександър Вилкул в канала си в Телеграм. Други 8 души са ранени, включително момчета на 6 и 15 години. Вилкул предупреждава, че вероятно броят на убитите и ранените ще се увеличи, защото все още не са разчистени всички отломки.

В Лвов дотук официалната информация, предоставена от военновременния ръководител на областта Максим Козицки в официалния му канал в Телеграм, е за 15 ранени, 14 от които са приети в болница, включително член на украинската спешна служба. Има обаче още хора под отломките на поразен жилищен блок:

Поражения има и в Полтавска област – руски далекобоен дрон е ударил складове на "Нова поща", украинският вариант на Wildberries. Загинал е 1 човек.

Wildberries не спира да гори

Своеобразният украински отговор – поразена е поредната складова база на най-големия руски онлайн търговец Wildberries (руския еквивалент на Amazon), този път в Пенза. Местният губернатор Олег Мелниченко съобщи в канала си в Телеграм, че има 1 ранен човек и 200 души са евакуирани. Той добавя, че след удара на украинските далекобойни дронове са избухнали пожари, след като по-рано през нощта съобщи за опасност от ракетна атака. От пресслужбата на Wildberries също потвърдиха за атаката в профилите си в социалните мрежи и че складът в Пенза не работи, имало реорганизация - Още: Руският Amazon пак гори. Удари и по Рязанската рафинерия, и по пристанище Таганрог (ВИДЕО)

Склад на Wildberries и в Удмуртия е бил подпален от украински въздушен удар. Става въпрос за обект в Сарапул. Пресслужбата на руската компания казва, че и там е имало евакуация на персонал, няма пострадали хора:

Отделно, има данни от системата FIRMS на НАСА за засичане на топлинни петна по земната повърхност за пожари след атака и срещу руското пристанище Таман. Руското военно министерство съобщава за 258 свалени украински далекобойни дрона тази нощ над руска територия: