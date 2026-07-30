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Показват избрани графики на Франсиско Гоя в София

30 юли 2026, 7:43 часа 1172 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Показват избрани графики на Франсиско Гоя в София

Изложба с 21 графики на испанския художник Франсиско Гоя (1746–1828) от колекцията на Националната галерия ще бъде подредена в "Квадрат 500". Експозицията "Франсиско Гоя. Сънища на будния разум" ще бъде открита на 4 август и ще продължи до 21 октомври.

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Показаните произведения проследяват развитието на автора – от ранните му офорти, повлияни от Диего Веласкес, до произведенията, с които се утвърждава като един от най-острите социални коментатори в историята на изкуството. В експозицията са включени творби от четирите най-известни графични серии на Гоя – "Капричос", "Бедствията на войната", "Тавромахия" и "Диспаратес". От Националната галерия отбелязват, че серията "Капричос", публикувана през 1799 г., осмива църквата, инквизицията, аристокрацията и моралния упадък на обществото, поради което е била забранена за показване. Представени са седем графики от тази серия.

Снимка: "Квадрат 500"

Сред акцентите е и офортът "Затворник. Задържането е толкова варварско, колкото и престъплението" от серията "Бедствията на войната". Произведението е рядко срещано в световните музейни и частни колекции. Посетителите ще могат да видят още пет графики от "Тавромахия", посветена на бикоборството, както и четири листа от серията "Диспаратес", сред които "Глупостта на младите бикове" и "Начин на летене".

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В изложбата е включен и офортът "Слепият певец", определен от Николай Райнов в неговата "История на пластичните изкуства" като едно от най-значимите графични произведения на Гоя. Експозицията е допълнена с творба на Салвадор Дали, посветена на Гоя и серията "Капричос".

Гоя е сред най-влиятелните фигури в световното изкуство. Неговото творчество, обхващащо живопис, графика и рисунка, оказва силно въздействие върху развитието на художествени течения като импресионизма, експресионизма и сюрреализма.

Източник: бТА

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Франсиско Гоя Франсиско Гоя. Сънища на будния разум
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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