Още не е сменен, но вече има кандидат: Появи се първото име за новия ВСС

Първият кандидат за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите вече е факт. Днес документи е внесъл съдията в Административен съд-Варна Васил Пеловски, пише "Лекс". Васил Пеловски е съдия от 23 ноември 2021 г., когато беше назначен след конкурс за първоначално назначаване в административните съдилища. Той все още няма навършени пет години като магистрат за придобиване на статут на несменяемост. Още: Крият рискове: Пленумът на ВСС предупреди за съкращенията в съдебната система

Досега магистрат, който още не е придобил несменяемост, не се е кандидатирал за член на ВСС.

Кой е Васил Пеловски?

Снимка: БГНЕС

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Преди да стане съдия, Пеловски беше главен секретар на ВСС. Беше назначен за такъв след оставката от този пост на настоящия министър на правосъдието Николай Найденов. Пеловски е бил и главен експерт „Европейски и международни програми и проекти“ в звеното „Юридическо подпомагане дейността на комисии на ВСС“ към правната дирекция на съвета.

Преди да започне работа в кадровия орган, Пеловски е бил шеф на дирекция „Административно-правно и нормативно обслужване“ в Министерството на младежта и спорта, работил е и като старши юрисконсулт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в областната администрация на Добрич.

Повече информация за мотивите „с оглед на личните, професионалните и нравствените качества на кандидата“, както изисква Законът за съдебната власт, ще станат известни след публикуването на предложението на сайта на ВСС. Срокът за това е до три дни от постъпването му.

Припомняме, че Висшият съдебен съвет (ВСС) определи графика за избор на новия си състав от професионалната квота, като насрочи общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите, на които ще бъдат избрани новите членове на кадровия орган.

При съдиите общото събрание за избор на членове на избирателната и секционните комисии ще се проведе на 31 октомври, а самото гласуване е насрочено за 7 ноември. И двете събития ще бъдат в "София Ивент Център" в мол "Парадайз".

Прокурорите ще изслушат кандидатите на 17 октомври, а изборът ще се състои на 24 октомври, също в "София Ивент Център". Следователите ще изберат членовете на избирателната и секционните комисии на 14 ноември в Техническия университет, а гласуването ще бъде на 21 ноември.

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