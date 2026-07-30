"Не можем да спим от притеснение": Хората в Безмер излизат тази вечер на протест срещу US самолетите

В Безмер очакват пристигането на амеканските до 8 самолети-цистерни, които беше решено да бъдат разположени в авиобазата и напрежението сред местните расте. Те не се успокояват от уверенията на властта, че риск няма.

Днес хората от района излизат на протест пред Областна администрация Ямбол от 18.00 часа.

"Нагласите са ясни. Хората пожелаха да си изкажат мнението и инициираха подписка, в която в рамките на 2 дни бяха събрани около 475 подписа само от нашето село. Други населени места също се включиха", заяви кметът на Безмер Росен Русев.

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Той заяви, след срещата с министъра за себе си е получил доза успокоение, която обаче не удовлетворява всички местни.

"Регионът е под напрежение, че и държавата"

"Хората са притеснени, но пред мен спряха да си изразяват мнението. Предприели са граждански протест днес от 18.00 часа. Хората се надяват да не се стигне до действителен военен конфликт. Някои го приемат политически и опитват да натрупат точки, други са отвратени от безхаберието на наши съграждани, които еднолично си изразяват мнението, но не идват тук да протестират", допълни той.

"Нищо не се е променило и затова сме дошли да протестираме - защото не искаме тези американски самолети. Нямат работа тук, ние се страхуваме и не можем да спим. По цяла нощ не можем да спим и мислим за тях. Не е правилно това, което го правят и което са решили. Имаме деца, внуци, всеки се притеснява", заяви Недялка от Безмер.

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"Жителите на Безмер, околните села и Ямбол са притеснени, че след разполагането на самолетите, ако има ответен удар от Иран, ние ще бъдем най-засегнатата част. При изстрелването на една ракета от Иран ще отнеме 10 минути, едва ли има сила, която да се противопостави на това", коментира и Стоян Маринов, общински съветник от "Възраждане".

"Регионът е под напрежение, че и държавата", съгласи се и Живко Пеев, жител на селото.