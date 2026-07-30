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"Паразитно" звено в МВР: Демерджиев закрива структура, изхарчила над 3 млн. евро за заплати

30 юли 2026, 7:05 часа 3963 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Паразитно" звено в МВР: Демерджиев закрива структура, изхарчила над 3 млн. евро за заплати

Над 3,7 млн. евро е издръжката за заплати на звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, което Иван Демерджиев нареди да бъде закрито, защото е "паразитна" структура. Това става ясно от отговори на МВР до в. "Сега", дадени по реда на Закона за достъп до обществена информация. Още: Цинично е да коментират активите ми хора, чиито приходи са изпомпвани от държавата

Звеното е създадено с численост от 6 щата, като към момента на закриването му със заповед на Демерджиев от 3 юли, броят на служителите му е 46, информира още МВР.

Закриване в едномесечен срок

Снимка: БГНЕС

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В началото на юли Демерджиев съобщи, че е издал заповед звеното да бъде разформировано в едномесечен срок. Въпросната структура се нарича в министерството "изолатора" и в него през годините са били подслонявани най-различни хора. Министърът допълни, че в звеното работят служители на МВР, които са загубили доверието на ръководството. На тях не се поставят отговорни задачи и резултатите от работата им са малко известни, каза още той.

За сметка на това обаче възнагражденията на бившите ръководни служители в звеното са изключително големи. Той добави, че всеки един от тях ще бъде насочен там, където ще бъде полезен. "Един по един е правена преценка на служителите и ще им бъде предложен пост", каза Демерджиев и обеща в кратък срок да бъдат набелязани и други подобни "паразитни" структури.

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Изявленията на министъра провокираха питанията на "Сега" с какви мотиви е създадено звеното, колко служители са били назначени в него, каква е общата сума за заплати и други възнаграждения, платени на служителите от въпросното звено, както и дали в него има служители в пенсионна възраст.

От МВР отговарят на някои въпроси. Но отказват да посочат имената и длъжността на служителите, назначавани в звеното, защото това били лични данни. Също така не става ясно дали в звеното е имало служители, навършили пенсионна възраст - правото на пенсия е субективно и служителите не са длъжни да информират работодателя си, ако го упражнят.  

От отговорите на става и ясно как точно служителите от звеното са подпомагали министрите на вътрешните работи и какво точно са извършвали. От МВР обясняват, че там се назначавали служители с богат професионален опит. Задачите са им поставяни от ръководството на МВР, за да се ползва експертният им потенциал, гласи още официалният отговор, който де факто се разминава с казаното от Демерджиев. Поне на хартия целта на звеното беше да подпомага ръководството на МВР при основни дейности на ведомството, както и при писането на проекти, правилници, наредби, инструкции.

Колкото до заплатите и други възнаграждения, от създаването на звеното от Бойко Рашков през май 2021 г., до заповедта на Демерджиев за разпускането му, за заплати и дружи възнаграждения са изхарчени 7 365 724 лв., което е малко нас 3,766 млн. евро. Най-скъпа е била издръжката през 2025 г. - 2,133 млн. лв. Ако структурата беше запазена обаче, 2026-а щеше да отмъкне рекорда, тъй като само за първата половина на годината са дадени над 903 хил. евро. Немалка част от тези средства е за обезщетения.

Последно звеното влезе под светлините на прожекторите, когато от изслушване на служебния вътрешен министър Емил Дечев в Народното събрание се разбра, че в звеното са пратени хора, свързани със случая "Петрохан" - старши комисар Пламен Томов, директор на ОДМВР-Монтана, старши комисар Тихомир Ценов, директор на ОДМВР-София област, главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП и главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция". Дечев изтъкна тогава, че те не са били преки участници в разследването по случая "Петрохан", и даде да се разбере, че не са уволнени, не са отстранени, а са временно преназначени в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи.

Стефчо Банков, когото Бойко Рашков уволни като шеф на "Вътрешна сигурност" в МВР, а докато беше главен прокурор, Иван Гешев подслони като прокурорски помощник, също беше вкаран във въпросното звено, когато след спечелено дело беше възстановен на работа в МВР.

Васил Костадинов, бивш шеф на ОДМВР в Пловдив, който беше уволнен дисциплинарно по времето на вътрешния министър Калин Стоянов, сам разказа, че е бил в "изолатора" месец и половина. Той осъди МВР да бъде възстановен на поста си, а адвокат му беше настоящият министър Демерджиев.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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