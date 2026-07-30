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Изборният кодекс на фокус: Гласуват окончателното връщане на машините

30 юли 2026, 6:49 часа 1145 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Изборният кодекс на фокус: Гласуват окончателното връщане на машините

Очаква се днес депутатите от Комисията по правни въпроси в Народното събрание, да гласуват окончателно поправките в Изборния кодекс. Двадесет и деветите промени в правилата за гласуване идват само три месеца преди президентските избори. На второ четене Комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Още: Машинното гласуване се връща, хартиени бюлетини само в малките секции

Изключение правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район "Чужбина", както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън ЕС.

Властта с крачка назад

Снимка: БГНЕС

Още: Правната комисия премахна тавана от 20 секции за гласуване извън ЕС

Управляващите дадоха крачка назад и се отказаха от идеята при сертифицирането на машините да участва и МВР. Народните представители се обединиха около предложението на "Прогресивна България" да се налагат санкции за разпространяването на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи.

Отпадна предложението на глоби да подлежат притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи.

Припомняме, че Правната комисия одобри на второ четене промени в Изборния кодекс, според които машинното гласуване ще бъде основният начин за упражняване на вот в изборните секции. Изключения ще се правят единствено в секции в страната с под 300 избиратели, както и при гласуване с подвижна избирателна кутия, в лечебни заведения, домове за възрастни хора и други специализирани места, където ще се използват хартиени бюлетини.

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Предложението на "Продължаваме промяната" хартиената бюлетина да остане само в секции с до 100 избиратели беше отхвърлено.

Правната комисия отхвърли предложението на ДПС за въвеждане на машини с оптични устройства за сканиране. От партията аргументираха идеята с критики към сегашните устройства и поставиха под съмнение надеждността им.

Друга промяна предвижда районните и общинските избирателни комисии да назначават секционните комисии не по-късно от 15 дни преди изборния ден вместо досегашните 25 дни.

Отхвърлено беше и предложението на "Възраждане" членовете на секционните избирателни комисии задължително да имат поне основно образование.

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Изборен кодекс Прогресивна България 52 Народно събрание
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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