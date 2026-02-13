Лайфстайл:

Кметът на Пазарджик награди трима джудисти за отличното им представяне на международен турнир

Кметът на Община Пазарджик, Петър Куленски, отличи трима талантливи състезатели по джудо от СК “Кодокан Пазарджик” за постигнатите от тях успехи на Европейската отворена купа, проведена в София на 31 януари и 1 февруари. Престижният спортен форум събра 409 състезатели от 40 държави и се утвърди като състезание с изключително високо ниво на конкуренция. С бронзови медали бяха отличени Йоана Манова в категория до 63 кг и Мариян Палев в категория до 90 кг, а Христо Вълков завоюва престижното пето място в категория до 81 кг.

Тримата състезатели са част от първия випуск на Спортното училище в Пазарджик – доказателство, че целенасочените инвестиции в спортната инфраструктура и развитието на младите таланти дават устойчиви резултати и утвърждават града като център за подготовка на перспективни спортисти.

По време на срещата кметът Куленски поздрави джудистите за тяхната упоритост, дисциплина и силен състезателен дух, с които достойно представят България и родния си град на международната сцена. Той изрази благодарност и към техните треньори – Видин Василев и Величко Серев, за професионализма и всеотдайността им в изграждането на бъдещите шампиони на пазарджишкия спорт.

Община Пазарджик продължава последователно да подкрепя развитието на спорта и младите хора, вярвайки, че техните успехи са повод за гордост и вдъхновение за цялата общност.

Антон Иванов
