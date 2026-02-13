Kaufland със златно отличие за доброволческа акция и специално събитие за служители на веригата

Специално събитие за служители на Kaufland България, при което бяха почистени над 2,8 тона отпадъци от бреговете на река Стряма, спечели златната награда на тазгодишните b2b Employer Branding Awards. Инициативата, която се проведе през октомври 2025-а, е част от екологичната стратегия на компанията и показва ангажимента ѝ към опазването на околната среда и грижата за служителите. Kaufland получи и второ признание за своя иновативен подход в обучението на таланти и реализирането на четири академии за студенти през 2025 г.

В инициативата по почистването се включиха над 200 служители, които в рамките на няколко часа събраха десетки чували с отпадъци от р. Стряма, разположена в близост до логистичната база на компанията. Събитието продължи със специален семеен празник - музикална програма за служителите и техните близки, атрактивни забавления за децата и изненади, които създадоха незабравими моменти за всички участници.

„За нас е важно не само как работим, но и какъв пример даваме на своя екип, затова вярваме, че грижата за природата и за хората вървят ръка за ръка. Когато служителите ни се включат в кауза с реален резултат, това създава чувство на принадлежност и гордост, което остава дълго след края на събитието“, каза Анна Панчева, директор „Човешки ресурси“ в Kaufland България.

Освен за специалното събитие за служители, компанията заслужи бронз и за обучението на младите хора и подкрепата за навлизането им на пазара на труда. През 2025 г. Kaufland реализира четири академии за студенти - Бизнес академия Kaufland – УНСС, националната Kaufland Business Academy за студенти от цялата страна, Data Academy за обучаващи се в сферата на анализа на данни и Търговска академия в партньорство с Икономически университет – Варна. Програмите дават възможност на младите хора да придобият практически знания, да работят по реални бизнес казуси и да направят първите си стъпки в професионална среда чрез стаж в един от най-големите частни работодатели у нас.