В сезона на отличените филми по Viasat Kino (ВИДЕА)

Сезонът на отличените филми по Viasat Kino събира кино творби, белязани не просто от признание, а от имената на актьори, оформили историята на кино наградите. През февруари и март кино селекцията на филмотечния ТВ канал проследява изпълнения, донесли номинации, победи и дългосрочен престиж – с фокус върху актьорите, а не само върху заглавията.

Майсторство, елегантност и международен престиж

Сезонът започва с „Мемоарите на една гейша“/ Memoirs of a Geisha, с излъчване на 15 февруари и повторение на 12 март. Освен с изключителната си визуална естетика, филмът включва две международно признати актьорски фигури. Мишел Йео (носител на Оскар за Everything Everywhere All at Once) добавя авторитет и изящество. Кен Уатанабе (номиниран за Оскар за The Last Samurai) се утвърждава като едно от разпознаваемите азиатски лица в Холивуд.

Филмът печели три награди „Оскар“, подчертавайки как визуалното майсторство и актьорското присъствие често се преплитат в логиката на отличията.

Памет, вина и ранно признание

„Изкупление“/ Atonement, с излъчване на 15 февруари, поставя във фокус Кийра Найтли (номинирана два пъти за Оскар – за Pride & Prejudice и за The Imitation Game), чието изпълнение ѝ носи номинация за BAFTA. Филмът показва как фино изградени роли в литературни и костюмни драми могат да оставят трайна следа.

Видео за „Сезон на отличените филми“ по Viasat Kino

Психологическо напрежение и последователност в кариерата

„Ловец на лисици“/ Foxcatcher, с излъчвания на 19 февруари и 6 март, е сред най-отличените филми в селекцията. Марк Ръфало (четири пъти номиниран за Оскар за The Kids Are All Right, Foxcatcher, Spotlight и Poor Things) доказва, че изборът на сложни и психологически тежки роли го утвърждава като постоянен фаворит на Академията.

Филмът има общо четири номинации за „Оскар“ и печели наградата за режисура в Кан.

Техническа иновация и актьорски престиж

„Зад волана“/ Baby Driver, с излъчване на 22 февруари и повторения през март, комбинира техническа прецизност с ярко актьорско присъствие. Филмът има 3 номинации за „Оскар“ за звук и монтаж и включва Джейми Фокс (носител на Оскар за Ray), който свързва класическото актьорско признание с модерното, ритмично кино.

Сценичен авторитет и класическо признание

„Влюбеният Шекспир“/ Shakespeare in Love, с излъчване на 9 март от 21:00 ч., поставя в центъра Джефри Ръш (носител на Оскар за Shine), който внася сценична интелигентност и театрална тежест. Филмът е синоним на голям носителн на награди, като печели седем награди „Оскар“, включително за най-добър филм.

Епични емоции и водещи мъжки роли

В „Клетниците“/ Les Misérables, с излъчване на 10 март от 10:45 ч., големите емоции се носят от Хю Джакман (номиниран за Оскар за ролята си в Les Misérables). Джакман утвърждава статута си на актьор, който съчетава музикален, драматичен и комерсиален престиж. Тук гледаме и Ан Хатауей (номинирана за Оскар за ролята си в Les Misérables; филмът е номиниран за най-добър филм на годината), както и Ръсел Кроу (носител на Оскар за Gladiator; номиниран за Оскар за The Insider и A Beautiful Mind).

Продуцентски престиж и историческо значение

„12 години в робство“/ 12 Years a Slave, с излъчване на 13 март, е сред най-значимите носители на „Оскар“ за най-добър филм. Брад Пит, който участва във филма и е негов продуцент, затвърждава позицията си като един от най-често номинираните продуценти в съвременното кино.

Трансформацията като валута на наградите

„Американска схема“/ American Hustle, с излъчване на 15 март, е неразривно свързан с Крисчън Бейл (носител на Оскар за The Fighter). Филмът получава 10 номинации за „Оскар“. Изпълнението на Бейл продължава традицията му на физическа и психологическа трансформация.

Философия, риск и артистична тежест

„Дървото на живота“/ The Tree of Life, с излъчване на 17 март, е тясно свързан с Шон Пен (носител на Оскар за Mystic River). „Дървото на живота“, в който виждаме и носителката на „Оскар“ Джесика Частейн, печели „Златна палма“ в Кан и има три номинации за „Оскар“, отразявайки трайния интерес на Пен към философско и артистично смело кино.

Видео за „Сезон на отличените филми“ по Viasat Kino

Лидерство, наследство и еталонно изпълнение

Сезонът завършва с „Желязната лейди“/ The Iron Lady, с излъчване на 28 март Мерил Стрийп печели „Оскар“ за ролята си, затвърждавайки безпрецедентния си рекорд по номинации и статута си на актьорски еталон.

Сезон, измерен с имена

Това, което обединява Сезона на отличените филми по Viasat Kino, не е жанрът или епохата, а наследството. Това са актьори, чиито имена се повтарят в списъците с номинации и чиито изпълнения определят смисъла на признанието чрез награди.

През февруари и март Viasat Kino (новото име на TV1000) кани зрителите да проследят актьорите, които не просто участваха в отличени филми – те заслужиха мястото си в историята на киното.

