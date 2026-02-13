Изнудват с тайно записано видео със сексуално съдържание лидера на унгарската опозиция

Анонимна заплаха да бъде публикуван видеозапис със сексуално съдържание, което може да компрометира кампанията му, накара кандидатът на унгарската опозиция на парламентарните избори на 12 април Петер Мадяр да подаде жалба. Имам съмнение за незаконно събиране и злоупотреба с лични данни, наред с други неща, заяви Мадяр в публикация в социалните мрежи.

Той предполага, че заплахата е дошла от кръга около премиера Виктор Орбан, който е на власт от 2010 г., съобщава ДПА.

"Дори в Европа е безпрецедентно управляваща партия да се стреми да дискредитира, изнудва и подкопава основния си политически опонент, като записва сексуалните му действия, използвайки незаконни методи, и да заплашва да направи записите публични", написа Мадяр във Фейсбук.

Още: Дори и при загуба на изборите: Орбан остава на власт в Унгария с нестандартен ход?

Слухове за предполагаемо съществуване на видео, което би могло да представи Мадяр в лоша светлина в навечерието на изборите, циркулират от дни в медиите, контролирани от Орбан. Слуховете бяха предизвикани от появата на създаден от неизвестни лица нов уебсайт, показващ празна спалня.

Единствената публикация на тази страница беше придружена от надписи на английски език "Очаквайте скоро" и "Имало едно време... 2024.08.03".

Впоследствие унгарски журналисти идентифицираха спалнята като част от апартамент на Airbnb на околовръстния път на Будапеща. Според имотния регистър собственичката е посочена като съпруга на олигарх, чиито компании редовно получават държавни поръчки.

Още: Идат избори: Орбан извади картата "Европа ще ни вкара във война, Унгария не трябва да се управлява от глупаци"

Мадяр преди време бе заявил, че през август 2024 г., след парти с активисти от неговата партия "ТИСА", е правил секс с бившата си приятелка в показаната стая. Жената, пише той, го е "съблазнила" отново по това време.

Горещото лято в Унгария - Орбан се бори за оцеляването си срещу силата на Петер Магяр