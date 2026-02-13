Тази неделя е Месни Заговезни: Ето какво трябва да знаете и как да се подготвите

През тази година Месни Заговезни е на 15 февруари, а Сирни Заговезни - на 22 февруари. Този празник винаги се отбелязва в неделя, точно 8 седмици преди Великден, който тази година е на 12 април. Месни Заговезни е последният ден, преди Великденския пост, в който е позволено да се консумира месо.

След Месни Заговезни започва периодът, когато е разрешено да се консумират мляко, яйца, сирене и други млечни продукти, но не и месо и продължава така до Сирни Заговезни. В деня след Сирни Заговезни, 22 февруари, започва строгият великденски пост, при който всички животински храни се изключват от менюто на православните християни до Великден.

Какво е характерно за Месни Заговезни

Думата заговезни идва от "заговявам", или "отказвам се от месото".

Затова и неделята се нарича месопустна, тъй като от този ден до Великден християните спират да консумират месо. За да подготви вярващите за предстоящия строг пост, църквата позволява през следващата седмица консумацията на яйца, мляко и всичко, което произлиза от него.

Традиции и обичаи свързани с Месни Заговезни

Ден преди Месни Заговезни се почита паметта на починалите. Затова първата Задушница за тази година е на 14 февруари (събота), когато се посещават гробищата и се раздава храна.

На самия ден на Месни Заговезни по време на литургията в църквата се чете Евангелието. Така християните си припомнят значението на греха, изкуплението и силата на възмездието. Преди Великденските пости вярващите се подготвят душевно и физически, като дават и получават прошка.

Вечерта на Месните заговезни, семействата си приготвят трапеза с месни ястия, обикновено с кокошка, и изразяват своите желания за благослов и плодородие. На празничната трапеза на месни заговезни има и баница с месо или извара и мас, свинско с нахут, с булгур или кисело зеле.

Според християнски обичай през дните между Месни и Сирни заговезни, по-младите посещават домовете на по-възрастните - родители, кръстници, роднини и близки, за да изразят своите сърдечни пожелания и за да поискат прошка по случай Неделя на Опрощението.

През великденските пости се отказваме от храните, които толкова обичаме. Също така се отказваме и от другите неща, които ни доставят удоволствие. Събиранията с приятели за разговори и чаша вино също не са позволени.

Затова по време на Заговезни ядем и консумираме точно като за последен път - този израз тогава се разбира в най-буквалния си смисъл.

Месни и Сирни Заговезни не са просто граница между това какво „може“ и „не може“ на трапезата, а духовен преход към най-светлия християнски празник – Великден. Те ни напомнят, че постът не е само въздържание от храна, а време за смирение, прошка и преосмисляне на отношенията ни с другите и със самите нас.

Това са дни, в които семейството се събира около трапезата, по-младите искат прошка от по-възрастните, а думите „Прости ми“ и „Простено да ти е“ придобиват дълбок смисъл. Именно чрез прошката и добротата християните се подготвят да посрещнат Възкресението с чисто сърце и нова надежда.

Заговезни ни напомнят, че лишението има смисъл само когато води до духовно израстване. А пътят към Великден започва не толкова с отказ от месото, колкото с отказ от гнева, завистта и лошите мисли – за да отворим място за светлина, вяра и любов.

