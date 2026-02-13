Оставката на Румен Радев:

Трима скиори загинаха в лавина във френски курорт

13 февруари 2026, 18:06 часа 209 прочитания 0 коментара
Трима скиори загинаха в лавина във френски курорт

Трима скиори загинаха днес в лавина, която се е образувала в район извън ски пистата в курорта Вал д'Изер в департамента Савоа във Френските Алпи. Лавината е отнесла шестима скиори. Имало е ски инструктор, който е придружавал четирима любители, съобщи администрацията на зимния курорт, цитирана от Франс прес. 

"Въпреки бързата намеса на спасителните екипи загинаха трима души. Те са имали в екипировката си устройства за проследяване на жертви на лавини", информира управата на курорта. 

Опасността от лавини в региона е силно повишена, подчертава администрацията на Вал д'Изер, като призовава любителите на зимните спортове да се движат само в обезопасените зони.

Още: Двама алпинисти загинаха при лавина в Словакия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Франция Скиори Лавина Алпи
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес