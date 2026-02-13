Благотворителен кулинарен базар в Костинброд обедини общността в подкрепа на три жени. Със съпричастност и силна гражданска позиция учениците от Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“-град Костинброд, проведоха успешно благотворителна инициатива в подкрепа на три жени от общината, които водят тежка битка-Ася Димитрова, Десислава Митова и Диляна Трайкова.

Инициативата се състоя на 13 февруари 2026г., пред сградата на Община Костинброд, където ученици и преподаватели организираха кулинарен базар с домашно приготвени вкусотии. Събитието привлече десетки граждани, които с готовност подкрепиха каузата.

Всеки закупен продукт е символ на надежда и подкрепа, а събраните средства са насочени изцяло към лечението на трите жени.

Община Костинброд изразява своето възхищение и адмирира инициатива на учениците и техните преподаватели.

Благотворителният базар още веднъж показа, че общността на Костинброд е силна, сплотена и готова да подаде ръка в труден момент. А учениците от гимназията доказаха, че освен бъдещи професионалисти, те са и млади хора с големи сърца.