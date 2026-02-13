Спорт:

Благотворителен кулинарен базар в Костинброд обедини общността в подкрепа на три жени

13 февруари 2026, 18:21 часа 586 прочитания 0 коментара
Благотворителен кулинарен базар в Костинброд обедини общността в подкрепа на три жени

Благотворителен кулинарен базар в Костинброд обедини общността в подкрепа на три жени. Със съпричастност и силна гражданска позиция учениците от Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“-град Костинброд, проведоха успешно благотворителна инициатива в подкрепа на три жени от общината, които водят тежка битка-Ася Димитрова, Десислава Митова и Диляна Трайкова.

Инициативата се състоя на 13 февруари 2026г., пред сградата на Община Костинброд, където ученици и преподаватели организираха кулинарен базар с домашно приготвени вкусотии. Събитието привлече десетки граждани, които с готовност подкрепиха каузата.

Всеки закупен продукт е символ на надежда и подкрепа, а събраните средства са насочени изцяло към лечението на трите жени.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Община Костинброд изразява своето възхищение и адмирира инициатива на учениците и техните преподаватели.

Благотворителният базар още веднъж показа, че общността на Костинброд е силна, сплотена и готова да подаде ръка в труден момент. А учениците от гимназията доказаха, че освен бъдещи професионалисти, те са и млади хора с големи сърца.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Костинброд
Още от Добрите новини
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес