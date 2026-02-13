Министерството на вътрешната сигурност на САЩ спира работа в полунощ

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ ще спре частично работа в полунощ заради бюджетната парализа, предизвикана от провала на преговорите между демократи и републиканци за имиграционните власти след събитията в Минеаполис. "От седмици настояваме за разумни реформи", заяви снощи лидерът на малцинството в Сената (горната камара на американския Конгрес) Чък Шумър.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит разкритикува опозицията, като каза пред телевизия "Фокс Нюз", че "политически и партийни причини" стоят зад предстоящото частично спиране, предаде Франс прес.

Демократите казаха, че се противопоставят на всякакво ново финансиране на Министерството по вътрешната сигурност, докато не бъдат направени дълбоки промени в начина, по който работи Имиграционната и митническата служба в страната (ICE).

Още: След арести и смъртни случаи: Край на имиграционните операции в Минесота

По-специално те настояват да бъде сложен край на мобилните патрули, да бъде наложена забрана агентите да крият лицата си с маски и да са снабдени със съдебна заповед, когато задържат мигранти.

Припомняме, че през януари бяха застреляни двама души от агентите на ICE.

Домът е бункер, а масата – класната стая: В Минеаполис мигрантите учат скришом