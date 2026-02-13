Съдът даде зелена светлина на СЕМ да смени Кошлуков начело на БНТ

Върховният административен съд отмени определението на Административния съд София-област, с което беше спряна процедурата по избор на генерален директор на БНТ. Решението е взето по жалба на Съвета за електронни медии срещу определението на първата инстанция, която беше разпоредила спиране на изпълнението на акта за откриване на нова процедура.

Това означава, че СЕМ може да продължи процедурата по избор на наследник на Емил Кошлуков – временно изпълняващият длъжността генерален директор на БНТ, който е на поста повече от 3 години след изтичането на мандата му. Новината идва няколко месеца след като Административният съд София-област изненадващо замрази процедурата за избор на нов шеф на БНТ и така допусна оставането на Кошлуков начело. Определението на съда дойде след жалба на един от кандидатите за поста – Сашо Йовков.

Върховните съдии приемат, че жалбите срещу решението на СЕМ за откриване на процедурата са недопустими, тъй като този акт не подлежи на самостоятелен съдебен контрол. Според съда законосъобразността му може да бъде проверявана едва при оспорване на крайния акт за избор на генерален директор. Още: Има ли тайна кандидатура на ИТН за член на СЕМ и защо мистерията се заплита?

Мотивите

Съдът отхвърля и тезата, че жалбоподателите имат правен интерес да атакуват откриването на новата процедура. Участието им в предходна, прекратена процедура не им дава автоматично право да оспорват старта на нова такава, се посочва в определението.

Според магистратите решението на СЕМ поставя началото на отделно административно производство и не засяга пряко правата на жалбоподателите. Още: "Длъжен съм да остана директор на БНТ": СЕМ не прие отчета на Емил Кошлуков

Определението на ВАС е окончателно. То е подписано с особено мнение от един от членовете на съдебния състав.