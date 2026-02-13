Украйна продължава грубата намеса в унгарските избори: Сиярто

Украйна продължава грубата намеса в предстоящите в Унгария избори. Това заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто, обвинявайки украинския президент Володимир Зеленски, че блокира подновяването на доставките на петрол през тръбопровода "Дружба", за да упражни натиск върху унгарското правителство преди вота.

"58 дни преди парламентарните избори Украйна се намесва много грубо в нашия избирателен процес", каза Сиярто. "Този ​​път те се опитват да застрашат енергийната сигурност на Унгария. Президентът Зеленски реши по политически причини да блокира подновяването на доставките на петрол за Унгария, въпреки че тръбопроводът е технически напълно способен да възобнови доставките без технически или оперативни пречки", допълни министърът, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

"Зеленски и украинците очевидно подкрепят ПП "Тиса" в предизборната кампания, тъй като техният интерес е "Тиса" да спечели. Ако "Тиса" спечели, ще позволи Унгария да бъде въвлечена във войната, ще разреши изпращането на унгарски пари на Украйна и ще одобри членството на Украйна в ЕС", допълни Сиярто.

Министърът настоя, че за разлика от "Тиса", "суверенното национално правителство" ще защити Унгария. "Ние казваме "не" на Брюксел, който ни въвлича във война, "не" на изпращането на парите ни на Украйна и "не" на присъединяването на Украйна към ЕС", подчерта той.

Припомняме, че заради руските атаки по украинската част на петролопровода "Дружба" Bloomberg по-рано съобщи, че са били прекратени доставките за Унгария и Словакия от началото на този месец. На свой ред украинският външен министър Андрий Сибиха коментира, че се очаква Унгария да обвини Украйна за спирането на доставките. Като доказателство, че петролопроводът е пострадал, той публикува снимки в профила си в социалната мрежа Х.

We know that the Hungarian side is preparing to complain again about problems with Russian oil transit through the Druzhba pipeline.



We can only advise them to approach their “friends” in Moscow with these photos. This is the Druzhba pipeline infrastructure burning after the… pic.twitter.com/Xbn3DGCRkl — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026