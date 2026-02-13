6 опасни маски за лице от кухнята: Не всички натурални съставки са полезни за кожата

Войната в Украйна:

13 февруари 2026, 18:15 часа 0 коментара
Съдържание:

Натуралните маски за кожа от кухнята могат да ви навредят повече, отколкото да ви помогнат.

Не всичко естествено е безопасно за кожата, а 6 съставки и техните комбинации също могат да причинят химически изгаряния, пише "Sensa".

Натуралните маски за лице са изключително популярни, рекламирани като бързи и евтини решения. Не всички натурални съставки обаче са безопасни за кожата, а някои комбинации могат да причинят раздразнение, химически изгаряния или дисбаланс на кожната бариера. Фактът, че дадена съставка е натурална, не означава автоматично, че е подходяща за употреба върху лицето.

Дерматолозите предупреждават, че много популярни рецепти за натурални маски могат да бъдат по-агресивни от козметичните продукти, формулирани специално за кожата.

1. Лимонова маска

Лимонът е една от най-опасните съставки, използвани в маските за лице. Въпреки че е ценен заради „избелващия“ си ефект върху несъвършенствата, лимоновият сок е изключително кисел.

Когато се прилага върху кожата, лимонът може да причини:

силни раздразнения

леки химически изгаряния

прекомерна сухота на кожата

фоточувствителност

След употреба на лимон, кожата става много по-чувствителна към слънцето, което увеличава риска от поява на трайни пигментни петна. Този ефект е известен като фитофотодерматит.

2. Маска със сода бикарбонат

Содата бикарбонат често се препоръчва като естествен ексфолиант, но нейното pH е твърде алкално за кожата.

Кожата има леко киселинна pH стойност и нанасянето на сода бикарбонат сериозно нарушава нейния баланс.

Употребата на сода бикарбонат може да доведе до:

разрушаване на естествената кожна бариера

силна сухота

зачервяване и усещане за парене

поява на пъпки поради дисбаланс на кожата

Дори едно приложение може да повлияе на чувствителна или склонна към акне кожа.

3. Маска с аспирин

Аспиринът съдържа ацетилсалицилова киселина , която е сродна на салициловата киселина, но в нерегулирани концентрации. Когато се прилага директно върху кожата, аспиринът може да бъде твърде силен.

Рисковете включват:

дразнене

прекомерно лющене

леки изгаряния

алергични реакции

Аспириновата маска е особено опасна за чувствителна, суха или склонна към розацея кожа и не трябва да се използва.

4. Маска с оцет (включително ябълков оцет)

Оцетът е изключително киселинен и не е предназначен за директно нанасяне върху кожата. Дори разреден, той може да причини сериозно дразнене.

Нанасянето на оцет върху кожата може да причини:

химически изгаряния

упорито зачервяване

увреждане на кожната бариера

повишена чувствителност

Редица съобщени дерматологични случаи са свързани с употребата на оцет като лечение за акне или несъвършенства.

5. Маска с паста за зъби

Пастата за зъби е едно от най-опасните „решения“ за пъпки. Съдържа дразнещи вещества като ментол, алкохол, водороден водород или сода бикарбонат.

Ефектите могат да включват:

силни раздразнения

прекомерна сухота на кожата

поява на петна

влошаващо се акне

Пастата за зъби не е козметичен продукт и не трябва да се прилага върху лицето.

6. Маска със захар или сол

Захарта и солта се използват като естествени ексфолианти, но частиците им са твърде агресивни за кожата на лицето.

Тяхната употреба може да причини:

възпаление

повишена чувствителност

влошаващо се акне

Агресивният пилинг стимулира производството на себум и може да влоши външния вид на кожата.

Защо тези маски са опасни?

Основният риск от естествените „кухненски“ маски е липсата на контрол върху:

концентрация на съставките

pH стойност

честота на употреба

 

Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
