6 опасни маски за лице от кухнята: Не всички натурални съставки са полезни за кожата

Натуралните маски за кожа от кухнята могат да ви навредят повече, отколкото да ви помогнат.
Не всичко естествено е безопасно за кожата, а 6 съставки и техните комбинации също могат да причинят химически изгаряния, пише "Sensa".
Натуралните маски за лице са изключително популярни, рекламирани като бързи и евтини решения. Не всички натурални съставки обаче са безопасни за кожата, а някои комбинации могат да причинят раздразнение, химически изгаряния или дисбаланс на кожната бариера. Фактът, че дадена съставка е натурална, не означава автоматично, че е подходяща за употреба върху лицето.
Дерматолозите предупреждават, че много популярни рецепти за натурални маски могат да бъдат по-агресивни от козметичните продукти, формулирани специално за кожата.
1. Лимонова маска
Лимонът е една от най-опасните съставки, използвани в маските за лице. Въпреки че е ценен заради „избелващия“ си ефект върху несъвършенствата, лимоновият сок е изключително кисел.
Когато се прилага върху кожата, лимонът може да причини:
силни раздразнения
леки химически изгаряния
прекомерна сухота на кожата
фоточувствителност
След употреба на лимон, кожата става много по-чувствителна към слънцето, което увеличава риска от поява на трайни пигментни петна. Този ефект е известен като фитофотодерматит.
2. Маска със сода бикарбонат
Содата бикарбонат често се препоръчва като естествен ексфолиант, но нейното pH е твърде алкално за кожата.
Кожата има леко киселинна pH стойност и нанасянето на сода бикарбонат сериозно нарушава нейния баланс.
Употребата на сода бикарбонат може да доведе до:
разрушаване на естествената кожна бариера
силна сухота
зачервяване и усещане за парене
поява на пъпки поради дисбаланс на кожата
Дори едно приложение може да повлияе на чувствителна или склонна към акне кожа.
3. Маска с аспирин
Аспиринът съдържа ацетилсалицилова киселина , която е сродна на салициловата киселина, но в нерегулирани концентрации. Когато се прилага директно върху кожата, аспиринът може да бъде твърде силен.
Рисковете включват:
дразнене
прекомерно лющене
леки изгаряния
алергични реакции
Аспириновата маска е особено опасна за чувствителна, суха или склонна към розацея кожа и не трябва да се използва.
4. Маска с оцет (включително ябълков оцет)
Оцетът е изключително киселинен и не е предназначен за директно нанасяне върху кожата. Дори разреден, той може да причини сериозно дразнене.
Нанасянето на оцет върху кожата може да причини:
химически изгаряния
упорито зачервяване
увреждане на кожната бариера
повишена чувствителност
Редица съобщени дерматологични случаи са свързани с употребата на оцет като лечение за акне или несъвършенства.
5. Маска с паста за зъби
Пастата за зъби е едно от най-опасните „решения“ за пъпки. Съдържа дразнещи вещества като ментол, алкохол, водороден водород или сода бикарбонат.
Ефектите могат да включват:
силни раздразнения
прекомерна сухота на кожата
поява на петна
влошаващо се акне
Пастата за зъби не е козметичен продукт и не трябва да се прилага върху лицето.
6. Маска със захар или сол
Захарта и солта се използват като естествени ексфолианти, но частиците им са твърде агресивни за кожата на лицето.
Тяхната употреба може да причини:
възпаление
повишена чувствителност
влошаващо се акне
Агресивният пилинг стимулира производството на себум и може да влоши външния вид на кожата.
Защо тези маски са опасни?
Основният риск от естествените „кухненски“ маски е липсата на контрол върху:
концентрация на съставките
pH стойност
честота на употреба