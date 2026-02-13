Програмата за енергийна ефективност на Община Пазарджик се изпълнява по график

Община Пазарджик продължава активното изпълнение на програмата за енергийна ефективност. Кметът Петър Куленски извърши обход на жилищните блокове в града, в които се реализират дейности по саниране. Проверката на място установи, че строително-монтажните работи се изпълняват в съответствие с предварително заложения график и отговарят на изискванията за качество. В рамките на посещението, живущите в сградите също споделиха обратна връзка, която остава ключов показател за ефективността на предприетите мерки.

“Санирането е не просто обновяване на сградите – то е дългосрочна инвестиция в по-добро качество на живот за всички.”, каза кметът Куленски.

Към момента на територията на Пазарджик се изпълняват 13 проекта за обновяване на многофамилни жилищни сгради с обща разгърната застроена площ от близо 100 000 кв. м. Общата стойност на инвестициите надхвърля 27 млн. лева.

В резултат на проектите се обновяват 51 жилищни входа с повече от 1130 апартамента, в които живеят над 2700 жители на общината. Очаква се енергийните спестявания да достигнат между 60% и 75%. Част от гражданите, чиито домове вече са санирани, отчитат по-ниско потребление на електроенергия и значително подобрен топлинен комфорт.

Община Пазарджик ще продължи да упражнява контрол върху изпълнението на всички обекти и да работи последователно за превръщането на града в по-модерно, енергийно ефективно и устойчиво място за живот.

С реализирането на тези проекти местната администрация затвърждава ангажимента си към подобряване на градската среда и повишаване качеството на живот на своите граждани.