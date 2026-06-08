Близо 200 възстановчици от различни държави представиха в Плевен сцени от римската епоха

Близо 200 реенактори (възстановчици) от различни държави – Италия, Испания, Великобритания, Малта, Румъния и България, бяха в Плевен, за да представят сцени от римската епоха. За втора поредна година градът стана част от Фестивала на античното наследство „Орел на Дунава“, чието юбилейно двадесето издание обедини три общини – Плевен, Долна Митрополия и Гулянци. Плевен бе домакин на втория ден от атрактивното събитие, 6 юни /събота/.

Събитията в града започнаха още преди обед в Регионалния исторически музей, където се състоя официално представяне на участниците, а за посетителите бяха отворени римски походен лагер и варварски лагер, ателиета и работилници за малките фенове на историята. Представени бяха антични занаяти и приложни изкуства, шев, коване, обработка на кожи, грънчарство, стрелба с лък и антична кухня.

Кулминацията бе вечерта на централния площад „Възраждане“. Тя бе предхождана от Парад на участниците във фестивала, който тръгна от Регионалния исторически музей през Градската градина до площад „Възраждане“. На централния плевенски площад имаше представления на групите, демонстрации на бойни умения, облекла и въоръжение.

От името на организаторите в Плевен бе връчена и награда – „Златен орел за опазване на културно-историческото наследство“. Лауреат на приза тази година е писателят и общественик Марин Георгиев. Наградата връчи д-р Паулина Кирова, заместник-кмет с ресор „Хуманитарни дейности“ в Община Плевен. Марин Георгиев е роден в с. Биволаре, Плевенско. Завършил е българска филология във ВТУ "Братя Кирил и Методий". Работил е като редактор в Радио Варна и вестниците "Учителско дело”, "Народна младеж”, "Пулс” и "Литературен фронт”; от 1992 г. е директор на в. "Литературен форум” и на едноименното издателство. Автор е на над 20 книги (две от тях издадени в Унгария) с поезия, проза, литературна критика и преводи. Носител е на редица български и международни отличия.

Вечерта завърши с впечатляващо факелно шествие по централната пешеходна зона на Плевен от участниците във фестивала.

Юбилейното издание на Фестивала на античното наследство „Орел на Дунава“ е под патронажа на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. Фестивалът е част и от годишния културен календар на Община Плевен.