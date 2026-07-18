Община Плевен работи по четири ключови ВиК проекта

Община Плевен работи в момента по четири ключови ВиК проекта, в резултат на които след приключването им ще бъдат подменени общо 37 км стари и амортизирани тръби от вътрешната ВиК мрежа на града. По проектите се работи паралелно, като всеки от тях е на различен етап. В следващите дни започва подмяната на тръби – част от довеждащия водопровод от Черни Осъм, който преминава по ул. „Сан Стефано“. Ремонтът там, заедно с този на ул. „Шипка“, се финансира със средства от държавния бюджет.

Това заяви тази сутрин заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ на Община Плевен Христо Кочев в пряко включване в национален ефир.

„В момента Община Плевен изпълнява четири от ВиК проектите, заложени в Приложение № 3 с държавно финансиране. Един от тях е проектът за улиците „Сан Стефано“ и „Шипка“. Полиетиленовите тръби с висока плътност в този участък вече са положени, а до броени дни започва подмяната и на чугунените. Те са част от довеждащия водопровод от Черни Осъм. Именно затова тръбите, които плевенчани виждат от няколко дни по ул. „Сан Стефано“, са с толкова голям диаметър – чугунени тръби с диаметър Ф800“, обясни Христо Кочев.

По втория проект – реконструкция на амортизирани водопроводни клонове в жк „Дружба“ 3 и 4, вече са подменени около 30% от предвидените водопроводи. На този обект се полагат полиетиленови тръби с висока плътност с различни диаметри – от Ф110 до Ф450, както и нови сградни водопроводни отклонения.

До седмица Община Плевен започва строително-ремонтните дейности и по третия проект – реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа в жк „Дружба“ 1 и 2.

Четвъртият проект е свързан с реконструкция на довеждащи водопроводи за Плевен от Напорен резервоар „Брестовица“ до високата зона на жк „Дружба“.

Общата дължина на участъците, включени в четирите проекта, е около 35–37 км. Очакванията са след приключването им загубите на вода за града да бъдат намалени с приблизително 15%.

Христо Кочев коментира и въпроса, който най-силно вълнува жителите на Плевен – има ли опасност от воден режим това лято.

„Към този момент няма индикации за воден режим в Плевен. Дори и да се наложи въвеждането на такъв, той ще бъде значително по-лек от преживяното през миналото лято. В постоянна оперативна връзка сме и с ВиК – Плевен. През последните месеци дружеството извърши редица дейности, които, ако бяха реализирани по-рано, вероятно нямаше да се стигне до водната криза през лятото на 2025 г. От ВиК – Плевен ни уверяват, че на база на вече изпълнените дейности към момента не се очаква въвеждане на воден режим“, заяви Христо Кочев.

По думите му по-добрата ситуация тази година се дължи както на започналите ремонти по градската ВиК мрежа, така и на по-благоприятните метеорологични условия.