Днес в 15:00 часа: Община Плевен стартира процедурата за кандидатстване по проекта "Община Плевен открива и развива млади таланти"

Днес, 20 юли 2026 г., точно в 15:00 часа, Община Плевен ще стартира процедурата за кандидатстване по проект BG05SFPR001-2.003-0008-C01 "Община Плевен открива и развива млади таланти", който се реализира по процедура BG05SFPR001-2.003 "Подкрепа за ученици с таланти" по Програма "Образование" 2021 – 2027 г.

От 15:00 часа на интернет страницата на Община Плевен ще бъдат публикувани:

- обявите за подбор на педагогически специалисти и експерти по образователни дейности;

- критериите за оценяване, изискванията към кандидатите и необходимите документи;

- електронният формуляр за кандидатстване (Google Forms), чрез който родителите ще могат да подават заявление-декларация за участие на деца и ученици в дейностите по проекта.

Документите за участие в подбора на педагогически специалисти и експерти ще се подават изцяло по електронен път в периода от 20 юли 2026 г., 15:00 часа, до 5 септември 2026 г., 15:00 часа.

Приемът на заявления за включване на деца и ученици също започва днес в 15:00 часа. Записването ще се извършва по реда на постъпване на заявленията до запълване на местата във всяка от сформираните школи, клубове, работилници и лаборатории.

Проектът предвижда създаването на разнообразни занимания за деца от подготвителните групи в детските градини, ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап, включително школи по модерни танци, занимателна математика, природни науки, роботика, фотография, компютърна графика, творческо писане, както и лаборатории за дигитални иновации и устойчиво развитие.

Проект "Община Плевен открива и развива млади таланти" се изпълнява в периода 22 юни 2026 г. – 22 декември 2028 г. с общ бюджет 382 555,75 евро. В дейностите му ще бъдат включени над 900 деца и ученици, повече от 1 500 участници ще се включат в събития за изява на талантите, а над 390 деца и ученици с майчин език, различен от българския, ще получат допълнителна подкрепа.

Всички документи, електронният формуляр за кандидатстване и актуалната информация по проекта ще бъдат достъпни след 15:00 часа днес в специалния банер "Проект "Община Плевен открива и развива млади таланти" на интернет страницата на Община Плевен: https://pleven.bg/bg/proekt-bg05sfpr001-2003-0008-s01-obshtina-pleven-otkriva-i-razviva-mladi-talanti