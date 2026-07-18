Деца от Плевен се включиха в инициатива на Българския футболен съюз

За поредна година Българският футболен съюз, с подкрепата на програмата Hattrick на УЕФА, реализира проекта „Мобилбокс – футболна и здравословна академия“, който гостува в Плевен. Домакин на събитието бе Ученическата спортна школа в града.

В заниманията се включиха деца, които участваха в адаптирани футболни игри и двигателни упражнения, съобразени с техните индивидуални възможности и потребности. Чрез игровия подход те развиваха своите двигателни умения, координация, увереност и умения за общуване. За всички участници Българският футболен съюз осигури подаръци - тениски, футболни топки, шапки и лакомства.

Основен акцент на проекта е създаването на възможности за активно участие, социално приобщаване и изграждане на трайни навици за физическа активност, информира Ваня Първанова – началник на отдел „Спорт“ в Община Плевен. Гост на инициативата бе и общинският съветник Ивайло Петров.

„Мобилбокс – футболна и здравословна академия“ е инициатива на Българския футболен съюз и програмата Hattrick на УЕФА, която вече седма година успешно популяризира футбола като средство за насърчаване на здравословния начин на живот, образованието и социалното включване на деца от различни общини в България.