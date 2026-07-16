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Община Плевен иска помощ от Министерството на културата за ремонт на Художествена галерия „Колекция Светлин Русев“

16 юли 2026, 15:55 часа 370 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Плевен
Община Плевен иска помощ от Министерството на културата за ремонт на Художествена галерия „Колекция Светлин Русев“

Община Плевен ще изпрати писмо до Министерството на културата с искане за съдействие и спешни мерки за ремонт и съхраняване на сградата на Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“. Сградата е недвижима културна ценност с национално значение, построена през 1907 г. по проект на арх. Никола Лазаров (1870 - 1942) - един от най-изявените български архитекти и автор на редица емблематични обществени сгради в страната.

Решението бе прието на първото заседание на временната комисия, създадена към Общински съвет – Плевен, със задача да анализира състоянието на сградата и да предложи възможни мерки и действия за извършване на авариен ремонт на галерията, в която се съхранява безценното дарение на акад. Светлин Русев. В състава на комисията са представители на общинската администрация - заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ Христо Кочев, арх. Елия Стефанова - главен експерт в отдел „Териториално-селищно устройство и културно наследство“, и инж. Йорданка Петкова - началник на отдел „Строителство“. От страна на Общинския съвет участват Бойко Тодоров, който е и председател на комисията, Димо Дешев и Генади Тодоров. На заседанието присъстваха още заместник областният управител Богомил Стоев и председателят на Дружеството на Съюза на архитектите в България - Плевен, арх. Емил Дечев.

По предложение на заместник-кмета Христо Кочев Община Плевен ще подготви писмо до Министерството на културата, в което ще бъде представена актуалната информация за техническото състояние на сградата и необходимостта от неотложни ремонтни дейности. Документът ще бъде изпратен от името на кмета на Общината д-р Валентин Христов и областния управител на Област Плевен Иван Петков, с подкрепата на регионалните структури на Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България, както и с подписите на членовете на временната комисия. До министъра на културата ще бъде отправена и покана да посети Плевен, за да се запознае на място с проблема.

По време на заседанието Христо Кочев представи информация за предприетите до момента от Община Плевен конкретни действия по подготовката на проектирането и бъдещия ремонт на сградата:

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При извършените огледи са констатирани пукнатини по част от носещите външни зидове, причинени от компрометирано отводняване, частични обрушвания на фасадната мазилка, липсващи елементи от декоративната керамична облицовка, силно замърсен и ерозирал каменен цокъл, разместени и отлепени каменни детайли, износени каменни стъпала, както и повредени водосточни тръби, които отвеждат дъждовната вода директно по фасадите и ускоряват разрушителните процеси. В интериора са установени следи от влага вследствие на компрометирана покривна обшивка, а настилките от теракота са частично износени и отлепени. Констатирано е също, че дървеното стълбище към третото ниво е отлепено от прилежащата стена.

През август 2024 г. от Главния архитект на Община Плевен е издадена виза за проектиране на основен ремонт, фасадна реставрация и подмяна на настилката около сградата, като визата е съгласувана с Министерството на културата.

В бюджета на Общината за 2025 г. са предвидени средства за изготвяне на технически инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и оценка за съответствие на проекта. В тази връзка са изпратени покани до архитекти от Плевен за представяне на оферти за проектиране и авторски надзор, но в общината не са постъпили предложения.

Покани са изпратени и до регионалните представителства на Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България с молба информацията да бъде разпространена сред техните членове. И след тази процедура не са получени оферти.

С Решение № 1028 от 26 февруари 2026 г. на Общинския съвет – Плевен сградата на галерията е включена в Капиталовата програма на Общината за 2026 г. Предвидени са средства за проектиране на основния ремонт, фасадната реставрация и подмяната на настилката. Към момента е изготвено и съгласувано техническо задание за проектиране, като ориентировъчната стойност на инвестиционния проект е около 60 000 евро.

Следващото заседание на временната комисия е насрочено за 22 юли, сряда, 2026 г.

Тогава Община Плевен, Областната администрация, Общинския съвет, Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България ще подпишат съвместното писмо до Министерството на културата с настояване за предприемане на неотложни мерки за съхраняването на Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“.

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Община Плевен
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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