Засилен интерес към проекта на Община Плевен за откриване и развиване на млади таланти

Родителите на общо 132 деца са подали заявление за участие в проекта „Община Плевен открива и развива млади таланти“ от отварянето на електронната система за записване в 15.00 часа на 20 юли до момента. Проектът предвижда създаването на разнообразни занимания за деца от подготвителните групи в детските градини, ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап, включително школи по модерни танци, занимателна математика, природни науки, роботика, фотография, компютърна графика, творческо писане, както и лаборатории за дигитални иновации и устойчиво развитие.

Най-голям интерес децата в подготвителната група (четвърта) в детска градина и тези на възраст от 1 до 4 клас имат към дейността „Танцувай с мен“ – модерни танци, и „Бързи, смели, сръчни“ – школа за комплексна спортна подготовка и креативни спортни занимания. В следващата възрастова група - 5 - 7 клас, подадените заявления за участие в клуб „Фотография и медии“ са 12, а в клуб „Роботика и компютърни технологии“ - 8. При най-големите ученици - 8 - 12 клас, най-голям интерес предизвикват заниманията по творческо писане и публична реч на чужд език (английски).

Записването се извършва по реда на постъпване на заявленията до запълване на местата във всяка от сформираните школи, клубове, работилници и лаборатории.

Документите за участие в подбора на педагогически специалисти и експерти също се подават изцяло по електронен път до 5 септември 2026 г., 15:00 часа.

Всички документи, електронният формуляр за кандидатстване и актуалната информация по проекта са достъпни в специалния банер „Проект „Община Плевен открива и развива млади таланти“ на интернет страницата на Община Плевен: pleven.bg/bg/proekt-bg05sfpr001-2003-0008-s01-obshtina-pleven-otkriva-i-razviva-mladi-talanti