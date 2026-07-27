Плевенският учител по история и основоположник на Националния туристически поход „По стъпките на Апостола“ - Васил Копчев, е носител на тазгодишната награда на фондация „Васил Левски“. Отличията бяха обявени на церемония в Националния музей „Васил Левски“ в Карлово. Преди ден Васил Копчев получи наградата си официално в Плевен от д-р Галина Цветкова – настоящ ръководител на Националния туристически поход „По стъпките на Апостола“, в присъствието на ръководители на лъчове на похода. На 18 юли, по време на тържествата в Карлово по повод 189-ата годишнина от рождението на Апостола на Свободата, близо 300 участници в 32-рото издание на похода бяха посрещнати тържествено. Те извървяха маршрута от Плевен до Карлово, преминавайки през Централния Балкан и Средна гора по пътищата, свързани с делото на Апостола.

С престижното отличие фондация „Васил Левски“ и Карловският комитет „Васил Левски“ отдават признание на Васил Копчев като дългогодишен председател на Плевенския комитет „Васил Левски“, уважаван учител, общественик и човека, поставил началото на Националния туристически поход „По стъпките на Апостола“. Отличието идва в годината, в която уважаваният историк отбелязва и своя 80-годишен юбилей.

Васил Копчев е роден на 11 юни 1946 година в Плевен. Завършва специалност „История“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, а професионалният му път е изцяло свързан с образованието. В продължение на близо 40 години работи като учител, възпитател, заместник-директор и директор в различни учебни заведения в Плевен, оставяйки ярка следа в живота на хиляди ученици.

Едно от най-значимите му обществени дела е създаването на Националния туристически поход „По стъпките на Апостола“ – инициатива, която обединява ученици, учители, хора от различни възрасти и професии, родолюбци от цялата страна. Днес походът е не само утвърдена традиция, но и една от емблематичните прояви в Плевен – училище по история, родолюбие и граждански ценности.

Името на Васил Копчев се свързва и със създаването на клубовете „Млади възрожденци“ в редица училища в Плевен. През годините организира срещи с едни от най-авторитетните български историци и общественици, литературни и художествени конкурси, тематични вечери и регионални форуми, посветени на делото на Васил Левски. Неговият девиз – „Назад към Възраждането, напред към природата“ – се превръща в житейска философия за стотици млади хора.

За себе си именитият плевенчанин споделя, че най-голямото му удовлетворение е да бъде учител и възпитател. През 1998 година той споделя: „Избрах да тръгна по пътя на Апостола, защото явно сме сбъркали пътя и посоката на развитието си като народ, държава и общество“. Днес, десетилетия след началото на неговата мисия, Националният туристически поход продължава да живее благодарение на неговите последователи. Самият Васил Копчев не крие удовлетворението си, че делото продължава: „Радостен, щастлив и благодарен съм на д-р Галя Цветкова, председател на Общинския комитет и Сдружение „Васил Левски“, че заедно с учителите, лекарите и планинските водачи продължават традицията и водят походниците по пътя от Плевен до Карлово“.