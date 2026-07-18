Община Плевен стартира изпълнението на проект за откриване и развитие на млади таланти

Община Плевен стартира изпълнението на проект BG05SFPR001-2.003-0008-C01 „Община Плевен открива и развива млади таланти“, насочен към откриването, подкрепата и развитието на талантите на деца и ученици. Проектът бе представен на начална пресконференция, проведена днес в Актовата зала на местната управа. На събитието присъстваха екипът за управление на проекта, представители на медиите, образователните институции, родители, неправителствени организации и граждани. Пресконференцията е продължение на проведените на 26 юни тази година две информационни срещи с директори и представители на детски градини и училища на територията на общината.

Проект BG05SFPR001-2.003-0008-C01 „Община Плевен открива и развива млади таланти“ се изпълнява по процедура BG05SFPR001-2.003 „Подкрепа за ученици с таланти“, Приоритет 1 „Модернизация и качество на образованието“ по Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. Периодът на изпълнение е от 22.06.2026 г. до 22.12.2028 г. Общият бюджет на проекта е 382 555,75 евро, от които 325 172,40 евро представляват безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз. Предвижда се в дейностите по проекта да бъдат включени над 900 деца и ученици за развитие на техните способности и таланти, над 1 500 участници да се включат в планираните събития за изява, а повече от 390 деца и ученици с майчин език, различен от българския, да получат допълнителна подкрепа.

Информационната среща днес бе открита от заместник-кмета с ресор „Хуманитарни дейности“ д-р Паулина Кирова, която представи екипа за управление на проекта. Тя подчерта, че изпълнението на планираните дейности ще разшири възможностите за развитие на талантите на децата и учениците, ще допринесе за повишаване качеството на образованието и ще насърчи партньорството между образователните институции, местната власт и организациите, работещи в сферата на образованието.

Ръководител на проекта е Ваня Първанова, началник на отдел „Спорт“ в Община Плевен. Тя представи основните дейности и очакваните резултати, като подчерта, че участниците ще имат възможност да развиват своите способности чрез допълващи и надграждащи занимания в областта на STEM, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици.

Основна цел на проекта

Основната цел е да се допринесе за развитието и съхраняването на човешкия капитал в община Плевен чрез повишаване качеството и ефективността на образователната система и прилагането на иновативен образователен модел. Дейностите са насочени към развитие на талантите на децата и учениците, подобряване на образователните им резултати и повишаване на мотивацията им за учене чрез участие в извънкласни форми на обучение.

Предстоящ подбор на педагогически специалисти

Във връзка с изпълнението на проекта предстои откриване на процедура за подбор на педагогически специалисти (ПС) и експерти по образователни дейности (ЕОД) за учебната 2026/2027 година.

Ще бъдат сформирани следните школи, клубове, работилници и лаборатории:

За деца от подготвителните групи в детските градини и ученици от I до IV клас:

- Школа по модерни и народни танци;

- Екоарт работилници по изобразително изкуство;

- Школа за комплексна спортна подготовка и креативни спортни занимания;

- Школа по занимателна математика;

- Школа по природни науки и екология.

За ученици от V до VII клас:

- Клуб „Фотография и медии“;

- Клуб „Роботика и компютърни технологии“.

За ученици от VIII до XII клас:

- Клуб „Творческо писане и публична реч на чужд език“;

- Клуб „Компютърна графика и 3D мапинг“;

- Лаборатория за дигитални иновации;

- Лаборатория за иновации в областта на екологията, здравето и устойчивото развитие.

Обявите за подбор, критериите за оценяване, изискванията към кандидатите и необходимите документи ще бъдат публикувани на 20.07.2026 г. (понеделник) в 15:00 часа на интернет страницата на Община Плевен.

Документите ще се подават изцяло по електронен път в периода от 20.07.2026 г., 15:00 часа, до 05.09.2026 г., 15:00 часа.

Подборът ще премине през следните етапи:

Проверка за административно съответствие на документите; Оценяване по утвърдена методика; Интервю с допуснатите кандидати и представяне на кратка концепция; Класиране и утвърждаване на резултатите; Сключване на договор и провеждане на инструктаж.

Кандидатстване за включване на деца и ученици

На 20 юли 2026 г. (понеделник) от 15:00 часа на интернет страницата на Община Плевен, в секцията на проекта „Община Плевен открива и развива млади таланти“, подменю „Документи за кандидатстване“, ще бъде публикуван електронен формуляр (Google Forms), чрез който родителите ще могат да подадат заявление-декларация за участие.

Включването на децата и учениците в целевата група ще се осъществява по реда на постъпване на заявленията до запълване на определения брой места във всяка група.