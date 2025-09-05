Войната в Украйна:

Екипи на Плевен доставят бутилирана изворна вода от Държавния резерв

05 септември 2025, 15:09 часа 224 прочитания 0 коментара
Екипи на Плевен доставят бутилирана изворна вода от Държавния резерв

С решение на Министерския съвет, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ предостави бутилирана изворна вода за питейно-битови нужди на община Плевен, във връзка с обявеното бедствено положение от 1 септември 2025 г заради водната криза. Първите тирове с вода пристигнаха в Плевен още в четвъртък, днес пристигат и останалите. Екипи на Общината доставят от вчера заявените количества и по места - в детски ясли, градини, училища и социални заведения в общината. Доставките се правят по предварително изготвен списък, съдържащ посочени количества бутилирана вода от всяка образователна и социална институция.

Общото количество вода за Плевен възлиза на 262 944 литра, от които 139 104 литра са в разфасовки по 1,5 литра, а 123 840 литра - в разфасовки по 10 литра. Областният управител на Плевен изпрати официално искане на 1 септември. Незабавно след това документът е внесен в Министерския съвет и включен за разглеждане в дневния ред на редовното правителствено заседание на 3 септември. Решението бе взето без отлагане.

Община Плевен и всички отговорни институции остават ангажирани с предприемане на бързи мерки за справяне с безводието.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Плевен
Още от Плевен
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес